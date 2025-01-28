«Заработал около полумиллиона гривен на военнообязанных». В Кривом Роге разоблачили бывшего служащего ТЦК — Finance.ua
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«Заработал около полумиллиона гривен на военнообязанных». В Кривом Роге разоблачили бывшего служащего ТЦК

Криминал
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«Заработал около полумиллиона гривен на военнообязанных». В Кривом Роге разоблачили бывшего служащего ТЦК
«Заработал около полумиллиона гривен на военнообязанных». В Кривом Роге разоблачили бывшего служащего ТЦК
В Кривом Роге объявлено подозрение бывшему служащему одного из районных терцентров комплектования и социальной помощи (РТЦК и СП).
Об этом говорится на Facebook-странице специализированной прокуратуры в сфере обороны Восточного региона.
Следователи установили, что подозреваемый использовал свое служебное положение для внесения ложных сведений в Единый государственный реестр военнообязанных в отношении 22 мужчин, четверо из которых выехали за границу и не вернулись.
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По данным областной полиции, фигурант «заработал около полумиллиона гривен на военнообязанных». В ходе обыска у него изъяли документы, подтверждающие его преступную деятельность, в том числе компьютерную технику и мобильный телефон.
36-летнему экс-чиновнику объявлено подозрение по частям 1, 2 статьи 332, часть 1, 3 статьи 362 Уголовного кодекса Украины. Ему грозит до семи лет лишения свободы.
По материалам:
suspilne.media
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