«Заработал около полумиллиона гривен на военнообязанных». В Кривом Роге разоблачили бывшего служащего ТЦК — Finance.ua

«Заработал около полумиллиона гривен на военнообязанных». В Кривом Роге разоблачили бывшего служащего ТЦК Сегодня 20:41 — Криминал

«Заработал около полумиллиона гривен на военнообязанных». В Кривом Роге разоблачили бывшего служащего ТЦК

В Кривом Роге объявлено подозрение бывшему служащему одного из районных терцентров комплектования и социальной помощи (РТЦК и СП).

Об этом говорится на Facebook-странице специализированной прокуратуры в сфере обороны Восточного региона.

Следователи установили, что подозреваемый использовал свое служебное положение для внесения ложных сведений в Единый государственный реестр военнообязанных в отношении 22 мужчин, четверо из которых выехали за границу и не вернулись.

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18 военнообязанных вернули на учет в РТЦК и СП.

По данным областной полиции, фигурант «заработал около полумиллиона гривен на военнообязанных». В ходе обыска у него изъяли документы, подтверждающие его преступную деятельность, в том числе компьютерную технику и мобильный телефон.

36-летнему экс-чиновнику объявлено подозрение по частям 1, 2 статьи 332, часть 1, 3 статьи 362 Уголовного кодекса Украины. Ему грозит до семи лет лишения свободы.

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