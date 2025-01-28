ГБР завершило расследование схемы присвоения генераторов для ВСУ на 5 млн гривен — Finance.ua

ГБР завершило расследование схемы присвоения генераторов для ВСУ на 5 млн гривен Сегодня 09:45 — Криминал

ГБР завершило расследование схемы присвоения генераторов для ВСУ на 5 млн гривен, Фото: dbr.gov.ua

Государственное бюро расследований завершило досудебное расследование в отношении командира воинской части, его заместителя, а также двух предпринимателей. При их участии при закупке дизельных генераторов на нужды Вооруженных Сил Украины было присвоено оборудование более чем на 5 млн гривен. Обвинительный акт направлен в суд.

Об этом сообщается на сайте ГБР.

Установлено, что коммерсанты, специализирующиеся на продаже электрогенераторных установок, в 2022 году вступили в сговор с заместителем командира воинской части. Он должен был обеспечить победу подконтрольного дельцам общества на закупку тысячи дизельных генераторов для нужд ВСУ. Сумма контракта составила около 43 миллионов гривен.

После заключения договора предприниматели почти два месяца ничего не делали. Вместо этого, воспользовавшись халатностью командира воинской части, они заключили дополнительное соглашение. По обновленным условиям при сохраненной общей сумме договора было уменьшено на 133 единицы количество уже заказанных в Китае генераторов. Эти 133 генератора впоследствии дельцы присвоили, а государственный бюджет из-за этого потерял более 5 млн грн.

Командира воинской части обвиняют в халатном отношении к военной службе (ч. 4 ст. 425 УК Украины), его заместителя — в бездействии военной власти (ч. 4 ст. 426 УК Украины).

Им избраны меры пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога на сумму 150 тыс. гривен.

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Директора одного из предприятий обвинили в присвоении, растрате имущества или завладении им путем злоупотребления служебным положением (ч. 5 ст. 191 УК Украины).

Ему избрана мера пресечения в виде личного обязательства.

Заместитель директора другого предприятия обвиняется в присвоении имущества путем злоупотребления служебным положением и бездействия военной власти (ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 27 ч. 4 ст. 426 УК Украины).

Ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в сумме 5 млн гривен.

Санкции статей предусматривают наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет.

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