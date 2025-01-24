Полиция разоблачила «фабрику» поддельных документов: «зарабатывали» до 3 млн грн — Finance.ua

Полиция разоблачила «фабрику» поддельных документов: «зарабатывали» до 3 млн грн Сегодня 15:13 — Криминал

Полиция разоблачила «фабрику» поддельных документов: «зарабатывали» до 3 млн грн

Правоохранители заблокировали подпольную «фабрику» поддельных документов. Каждый месяц злоумышленники «зарабатывали» до трех миллионов гривен.

Об этом сообщает Национальная полиция Украины.

Злоумышленники организовали масштабное производство фальшивых документов, в том числе тех, которые выдают подразделения системы Министерства внутренних дел (МВД) и Службы безопасности Украины (ВСУ).

Организовал «бизнес» 27-летний житель Прикарпатья, который привлек к деятельности других лиц из ряда регионов.

Среди ассортимента поддельных документов, производимых «фабрикой»:

паспорт;

водительское удостоверение;

техпаспорт на авто;

разные документы учреждений и организаций.

В частности, можно было приобрести удостоверения Национальной полиции, Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, Национальной гвардии, СБУ.

Заказы подозреваемые принимали через Telegram и, чтобы не попасть в поле зрения правоохранителей, организовали собственную систему конспирации благодаря однодневным SIM-картам. Все отправления отправлялись ночью через почтоматы.

Стоимость подделки зависела от сложности документа и срочности изготовления:

водительское удостоверение стоило чуть более 8 тысяч гривен;

загранпаспорт — около 2 тысяч долларов;

удостоверение СБУ или Нацполиции — 1,5 тысячи долларов.

В месяц доходы злоумышленников достигали трех миллионов гривен.

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