Полиция разоблачила «фабрику» поддельных документов: «зарабатывали» до 3 млн грн — Finance.ua
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Полиция разоблачила «фабрику» поддельных документов: «зарабатывали» до 3 млн грн

Криминал
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Полиция разоблачила «фабрику» поддельных документов: «зарабатывали» до 3 млн грн
Полиция разоблачила «фабрику» поддельных документов: «зарабатывали» до 3 млн грн
Правоохранители заблокировали подпольную «фабрику» поддельных документов. Каждый месяц злоумышленники «зарабатывали» до трех миллионов гривен.
Об этом сообщает Национальная полиция Украины.
Полиция разоблачила «фабрику» поддельных документов: «зарабатывали» до 3 млн грн
Злоумышленники организовали масштабное производство фальшивых документов, в том числе тех, которые выдают подразделения системы Министерства внутренних дел (МВД) и Службы безопасности Украины (ВСУ).
Организовал «бизнес» 27-летний житель Прикарпатья, который привлек к деятельности других лиц из ряда регионов.
Среди ассортимента поддельных документов, производимых «фабрикой»:
  • паспорт;
  • водительское удостоверение;
  • техпаспорт на авто;
  • разные документы учреждений и организаций.
В частности, можно было приобрести удостоверения Национальной полиции, Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, Национальной гвардии, СБУ.
Заказы подозреваемые принимали через Telegram и, чтобы не попасть в поле зрения правоохранителей, организовали собственную систему конспирации благодаря однодневным SIM-картам. Все отправления отправлялись ночью через почтоматы.
Стоимость подделки зависела от сложности документа и срочности изготовления:
  • водительское удостоверение стоило чуть более 8 тысяч гривен;
  • загранпаспорт — около 2 тысяч долларов;
  • удостоверение СБУ или Нацполиции — 1,5 тысячи долларов.
В месяц доходы злоумышленников достигали трех миллионов гривен.
По материалам:
Finance.ua
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