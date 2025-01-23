Правоохранители разоблачили 13 военных чиновников, незаконно насчитавших себе 13 млн грн дополнительных выплат — Finance.ua

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Правоохранители разоблачили 13 военных чиновников, незаконно насчитавших себе 13 млн грн дополнительных выплат

Криминал
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Правоохранители разоблачили 13 военных чиновников, незаконно насчитавших себе 13 млн грн дополнительных выплат
Правоохранители разоблачили 13 военных чиновников, незаконно насчитавших себе 13 млн грн дополнительных выплат
В разных областях Украины правоохранители разоблачили 13 военных чиновников, которые незаконно насчитали себе 13 млн грн дополнительных выплат. Среди подозреваемых — командиры частей, руководители и служащие отдельных подразделений, бывший начальник областного ТЦК и СП.
Об этом сообщает Национальная полиция Украины.
В Одесской области вр.и.о. помощника командира воинской части по финансово-экономической работе безосновательно насчитала четырем лицам, самовольно покинувшим часть, свыше 545 000 гривен, а заместитель начальника штаба другой воинской части по подложным документам получил безосновательно 670 000 гривен.
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В Черкасской области командир воинской части подписал приказ о выплате дополнительного вознаграждения 91 военнослужащему, которые непосредственно не участвовали в боевых действиях. Так что сумма незаконно начисленных средств составила 5 945 000 гривен.
В Черниговской области начальник штаба воинской части премировал дополнительным вознаграждением служащих на общую сумму 412 500 гривен.
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В Тернопольской области командир и начальник подразделения взвода насчитали и выплатили более 1 000 000 гривен служащим, которые, согласно приказам, находились в районе ведения боевых действий, а фактически находились по месту жительства.
В Днепропетровской области еще одно подозрение получил бывший областной военком — насчитывал более 1 000 000 гривен в качестве выплат лицам, которые фактически военную службу не проходили.
На Хмельнитчине командир бригады выплатил пяти военнослужащим за якобы непосредственное участие в боевых действиях по 30 000 грн, пока они ремонтировали дом его и его родственников. Кроме того, эти лица, используя специальную военную технику, занимались незаконной добычей известняка и камня для строительных работ. Сумма нанесенного ущерба — более 1 000 000 гривен.
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На Закарпатье сотрудница воинской части ввела в заблуждение свое руководство о якобы своём пребывании на службе на определенном участке и получила более 250 000 гривен.
Во Львовской области командир батальона безосновательно выплатил почти 370 000 гривен, а в Ровенской области командир роты насчитал военной 740 000 гривен.
Оперативники УСС в Луганской области собрали материалы, которые стали основанием для оглашения подозрений двум военнослужащим по факту внесения недостоверных сведений в официальные документы. Как следствие лица, не участвовавшие в боевых действиях, получили почти 1 200 000 гривен дополнительных выплат.
Всем фигурантам следователи сообщили о подозрениях. Решается вопрос об избрании подозреваемым мер пресечения.
По материалам:
Finance.ua
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