20 тысяч долларов за пересечение границы — в Житомире будут судить мужчину — Finance.ua
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20 тысяч долларов за пересечение границы — в Житомире будут судить мужчину

Криминал
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В Житомире будут судить местного жителя, который за 20 тысяч долларов организовывал мужчинам призывного возраста незаконное пересечение границы.
Об этом сообщает Житомирская областная прокуратура.
По данным следствия, во время действия военного положения житель Житомира организовывал незаконный выезд за границу военнообязанных мужчин.
За пакет своих услуг с одного клиента он брал 20 тысяч долларов.
«Именно за такую ​​сумму обвиняемый пообещал жителю области изготовить все необходимые документы для беспрепятственного пересечения границы и предоставить определенный инструктаж», — отметили в прокуратуре.
Обязательным условием была предварительная уплата половины указанной суммы. Остальные деньги военнообязанный мог оплатить после того, как получил изготовленные документы.
Однако правоохранители разоблачили незаконную схему. В сентябре прошлого года при получении задатка на сумму 10 тысяч долларов обвиняемого задержали.
В настоящее время он находится под стражей.
По материалам:
Судебно-юридична газета
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