США прекращают программу возобновления энергосети Украины — Finance.ua

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США прекращают программу возобновления энергосети Украины

Казна и Политика
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США прекращают программу возобновления энергосети Украины
США прекращают программу возобновления энергосети Украины
Государственный департамент США прекратил инициативу, инвестировавшую миллионы долларов в восстановление энергетической инфраструктуры Украины после российских атак.
Об этом сообщает NBC News со ссылкой на собеседников по USAID.
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«Это значительно подрывает способность этой администрации (американской, — ред.) вести переговоры о прекращении огня, и это сигнализирует россии, что мы не заботимся об Украине или наших прошлых инвестициях», — сказал источник NBC.
По его словам, USAID сыграла центральную роль в экономической помощи Киеву, в частности, во избежание макроэкономического кризиса.
В то же время, указано, что агентство также уменьшает присутствие в Украине в дополнение к остановке поддержки электросети.
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Напомним, ранее президент Зеленский заявлял, что Украина найдет возможность перекрыть некоторые расходы, в том числе на поддержку ветеранов, финансировавшихся Агентством по международному развитию (USAID).
По материалам:
Espreso.tv
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