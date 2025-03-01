США прекращают программу возобновления энергосети Украины — Finance.ua

США прекращают программу возобновления энергосети Украины Сегодня 09:58 — Казна и Политика

США прекращают программу возобновления энергосети Украины

Государственный департамент США прекратил инициативу, инвестировавшую миллионы долларов в восстановление энергетической инфраструктуры Украины после российских атак.

Об этом сообщает NBC News со ссылкой на собеседников по USAID.

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«Это значительно подрывает способность этой администрации (американской, — ред.) вести переговоры о прекращении огня, и это сигнализирует россии, что мы не заботимся об Украине или наших прошлых инвестициях», — сказал источник NBC.

По его словам, USAID сыграла центральную роль в экономической помощи Киеву, в частности, во избежание макроэкономического кризиса.

В то же время, указано, что агентство также уменьшает присутствие в Украине в дополнение к остановке поддержки электросети.

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Напомним, ранее президент Зеленский заявлял , что Украина найдет возможность перекрыть некоторые расходы, в том числе на поддержку ветеранов, финансировавшихся Агентством по международному развитию (USAID).

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