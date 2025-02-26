В США суд обязал администрацию Трампа оплатить счета иностранных подрядчиков USAID — Finance.ua

В США суд обязал администрацию Трампа оплатить счета иностранных подрядчиков USAID Сегодня 17:40 — Мир

В США суд обязал администрацию Трампа оплатить счета иностранных подрядчиков USAID

Судья округа Колумбия обязал администрацию президента США оплатить счета за работу подрядчиков USAID, выполненную до 13 февраля.

Об этом сообщает CBS News.

Окружной судья США Амир Али удовлетворил ходатайство о выполнении его временного ограничительного предписания от 13 февраля, которым запретил останавливать финансирование иностранной помощи, пока продолжается производство по делу, возбужденному группой компаний, некоммерческих организаций и организаций, оказывающих помощь иностранным государствам.

Согласно новому решению, Госдеп и Агентство США по международному развитию (USAID) должны до полуночи 26 февраля оплатить все счета за работу, выполненную иностранными подрядчиками Агентства до 13 февраля.

В своем иске подрядчики утверждают, что были лишены финансирования из-за указа президента США Дональда Трампа и последующей директивы госсекретаря Марко Рубио, согласно которым иностранная помощь США была «заморожена» на 90 дней.

На экстренных судебных слушаниях 25 февраля юрист Министерства юстиции США затруднился объяснить, какие шаги предпринимает администрация Трампа для возобновления финансирования программ помощи иностранным государствам.

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Адвокат некоммерческих организаций и бизнеса сказал, что от агентства не было указаний о размораживании средств иностранной помощи. Он добавил, что правительство все еще должно выплатить задолженность даже по контрактам, которые были отменены или остановлены за последние несколько дней.

В 2023 году USAID распоряжалась бюджетом в более 40 миллиардов долларов, и значительная часть этих средств была назначена американским организациям, выделяющим средства иностранным организациям по всему миру.

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Напомним, 20 января Дональд Трамп подписал указ о временной остановке всех программ внешней помощи США на 90 дней до проведения проверок, чтобы определить, соответствуют ли они его политическим целям. Это повлияло на USAID — агентство США по международному развитию, основанное в 1961 году.

Администрация США фактически приостановила деятельность USAID 3 февраля. По решению Трампа временным руководителем этой структуры был назначен госсекретарь США Марко Рубио. Меры относительно USAID приняли из-за представления американского предпринимателя Илона Маска.

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