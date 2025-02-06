Финансирование USAID: у Трампа сделали заявление о будущем иностранной помощи — Finance.ua

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Финансирование USAID: у Трампа сделали заявление о будущем иностранной помощи

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Финансирование USAID: у Трампа сделали заявление о будущем иностранной помощи
Финансирование USAID: у Трампа сделали заявление о будущем иностранной помощи
Соединенные Штаты Америки не планируют полностью прекращать всю международную помощь. Тем не менее, она должна продвигать национальные интересы США, а не быть благотворительностью, заявил государственный секретарь США Марко Рубио.
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«Я продолжаю поддерживать иностранную помощь. Но иностранная помощь — это не благотворительность. Она существует для продвижения национальных интересов Соединенных Штатов. Каждый доллар, который мы тратим, пока я являюсь госсекретарем и пока президент Трамп находится в Белом доме, будет долларом, который продвигает наши национальные интересы», — подчеркнул он во время брифинга в Коста-Рике.
По словам Рубио, не будут замораживаться программы помощи по оказанию срочной гуманитарной помощи — в том числе по поставке продуктов и лекарств. Другие программы ждет пересмотр.
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Госсекретарь США также высказался о положении дел с Агентством по международному развитию (USAID), обвинив его в расточительстве. Он отметил, что порой до получателя доходило «10, 12, 13%, возможно, и меньше денег из USAID». Остальные средства направлялись на накладные расходы и бюрократию.
«Мы не собираемся прекращать иностранную помощь. У нас будет иностранная помощь, которая имеет смысл. У нас будет иностранная помощь, которая работает. Мы будем иметь иностранную помощь, которая будет способствовать национальным интересам», — резюмировал Марко Рубио.
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В начале работы администрация президента США Дональда Трампа заморозила иностранную помощь в рамках USAID сроком на 90 дней. За эти три месяца должны быть проведены различные проверки целесообразности выделения средств.
По материалам:
УНІАН
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