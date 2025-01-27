USAID официально подтвердило приостановку финансирования всех без исключения проектов в Украине — Finance.ua

USAID официально подтвердило приостановку финансирования всех без исключения проектов в Украине Сегодня 15:46 — Казна и Политика

USAID официально подтвердило приостановку финансирования всех без исключения проектов в Украине

Агентство федерального правительства США USAID приостановило финансирование всех программ и проектов в Украине на 90 дней для выполнения директивы Госдепа об аудите внешней помощи.

Информацию об этом в пресс-службе USAID официально подтвердили Общественному.

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О приостановлении проектов поступило сообщение и Chemonics International — международной компании, являющейся крупнейшим получателем финансирования USAID, реализующей в Украине в частности программы поддержки агросектора, правовой системы и просвещения. Об этом сказал один из сотрудников офиса компании в Киеве.

Украинские организации и органы местного самоуправления получают уведомления о необходимости приостановить активности, финансируемые на средства USAID или организаций, зависимых от американского финансирования.

Николаевский городской совет получил телефонный звонок от USAID, в котором сообщили о приостановке проектов в городе, сообщил первый заместитель городского головы Луков. По его словам, речь идет о десятках проектов городского совета и общественных организаций Николаева — от энергонезависимости и до проектов безопасности.

Соучредительница Veteran Hud Ивона Костина сообщила в Facebook, что организация вынуждена закрыть Линию поддержки ветеранов и Хаб в Виннице. Она призвала бизнес поддержать проект.

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USAID поддерживает проекты в более чем 100 странах мира, в том числе в Украине — восстановление школ, оказание медицинских услуг, ремонт критической энергетической системы. С начала полномасштабного вторжения USAID выделило 2,6 млрд долл. на гуманитарную помощь, 5 млрд дол. — на развитие и 30 млрд дол. в форме прямой бюджетной поддержки.

25 января президент Зеленский сказал, что директива Госдепа не касается военной помощи Украине.

Тем временем FT пишет, что дипломаты из Бюро по делам Европы и Евразии Госдепа США попросили госсекретаря США Марка Рубио полностью исключить Украину из вступившей в силу в пятницу директивы

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