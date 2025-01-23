Каллас ответила на критику Трампа: ЕС предоставил Украине помощь на €134 миллиарда и является самым большим донором — Finance.ua
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Каллас ответила на критику Трампа: ЕС предоставил Украине помощь на €134 миллиарда и является самым большим донором

Казна и Политика
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Каллас ответила на критику Трампа: ЕС предоставил Украине помощь на €134 миллиарда и является самым большим донором
Каллас ответила на критику Трампа: ЕС предоставил Украине помощь на €134 миллиарда и является самым большим донором
Европейский Союз является крупнейшим международным донором Украины, предоставив Киеву помощь более чем на 134 млрд евро.
Об этом в интервью Reuters заявила высокая представительница ЕС по внешней политике и политике безопасности Кая Каллас.
«По моим подсчетам, мы передали Украине (помощи. — Ред.) более 134 миллиардов евро. Это делает нас самым крупным международным донором», — сказала она.
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Во вторник президент США Дональд Трамп выразил мнение, что Европа должна платить больше, помогая Украине.
Также Каллас считает важным, чтобы Европа принимала участие каждый раз, когда будут проходить переговоры о прекращении войны.
«Какие бы ни были переговоры или договоренности между россией и Украиной, это также касается Европы. Поэтому „ничего о Европе без Европы“ здесь тоже главное», — сказала она.
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Среди прочего, топ-дипломат ЕС выразила определенный оптимизм по поводу того, что ЕС придет к согласию на продление санкций против россии до того, как наступит дедлайн в конце этого месяца.
«Я не вижу причин для ослабления или снятия санкций (против россии. — Ред.) сейчас. Почему я оптимистична, так это потому, что мы всегда в конечном итоге достигали единства и сохраняем единство по сей день. Поэтому я уверена, что мы справимся и в этот раз», — сказала она.
Венгрия пока отказывается поддержать продление санкций против москвы, утверждая, что ЕС должен сначала проконсультироваться с администрацией Трампа по поводу будущего этих санкций.
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Также Каллас рассказала, что европейские чиновники сейчас рассматривают, что еще можно сделать с российскими активами, замороженными внутри ЕС.
Сейчас блок использует доходы от активов для помощи Украине, но не использовал сами активы.
По материалам:
Укрінформ
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