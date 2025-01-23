Каллас ответила на критику Трампа: ЕС предоставил Украине помощь на €134 миллиарда и является самым большим донором — Finance.ua

Каллас ответила на критику Трампа: ЕС предоставил Украине помощь на €134 миллиарда и является самым большим донором Сегодня 13:31 — Казна и Политика

Каллас ответила на критику Трампа: ЕС предоставил Украине помощь на €134 миллиарда и является самым большим донором

Европейский Союз является крупнейшим международным донором Украины, предоставив Киеву помощь более чем на 134 млрд евро.

Об этом в интервью Reuters заявила высокая представительница ЕС по внешней политике и политике безопасности Кая Каллас.

«По моим подсчетам, мы передали Украине (помощи. — Ред.) более 134 миллиардов евро. Это делает нас самым крупным международным донором», — сказала она.

Читайте также Евросоюз предоставит Украине €35 млрд финансовой помощи

Во вторник президент США Дональд Трамп выразил мнение, что Европа должна платить больше, помогая Украине.

Также Каллас считает важным, чтобы Европа принимала участие каждый раз, когда будут проходить переговоры о прекращении войны.

«Какие бы ни были переговоры или договоренности между россией и Украиной, это также касается Европы. Поэтому „ничего о Европе без Европы“ здесь тоже главное», — сказала она.

Читайте также Трамп приостановил иностранную помощь США на 90 дней для проведения проверок

Среди прочего, топ-дипломат ЕС выразила определенный оптимизм по поводу того, что ЕС придет к согласию на продление санкций против россии до того, как наступит дедлайн в конце этого месяца.

«Я не вижу причин для ослабления или снятия санкций (против россии. — Ред.) сейчас. Почему я оптимистична, так это потому, что мы всегда в конечном итоге достигали единства и сохраняем единство по сей день. Поэтому я уверена, что мы справимся и в этот раз», — сказала она.

Венгрия пока отказывается поддержать продление санкций против москвы, утверждая, что ЕС должен сначала проконсультироваться с администрацией Трампа по поводу будущего этих санкций.

Читайте также Приостановка помощи США другим странам на 90 дней: касается ли указ Украины

Также Каллас рассказала, что европейские чиновники сейчас рассматривают, что еще можно сделать с российскими активами, замороженными внутри ЕС.

Сейчас блок использует доходы от активов для помощи Украине, но не использовал сами активы.

Укрінформ По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.