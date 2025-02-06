Почти всех сотрудников USAID по всему миру отправляют в отпуск — Finance.ua

Почти всех сотрудников USAID по всему миру отправляют в отпуск Сегодня 07:23 — Мир

Почти всех сотрудников USAID по всему миру отправляют в отпуск

Весь наемный персонал Агентства США по международному развитию (USAID) после 7 февраля уйдет в административный отпуск по всему миру, за исключением персонала, ответственного за выполнение критически важных функций, основного руководства и специально определенных программ.

Об этом сообщается на сайте агентства.

«В пятницу, 7 февраля 2025 года, в 23:59 по восточноевропейскому времени весь наемный персонал USAID уйдет в административный отпуск по всему миру, за исключением определенного персонала, ответственного за выполнение критически важных для миссии функций, основного руководства и специально определенных программ. Основной персонал, который, как ожидается, продолжит работу, будет проинформирован руководством Агентства до 15:00 четверга, 6 февраля (по восточному времени, 08:00 по Киеву)», — говорится в сообщении.

Читайте также Что USAID финансирует в Украине

Также сообщается, что для персонала USAID, который сейчас работает за пределами США, Агентство, в координации с миссиями и Государственным департаментом, сейчас готовит план, согласно которому Агентство организует и оплатит обратный проезд в США в течение 30 дней, а также обеспечит расторжение контрактов с государственными служащими и контрактов с международными специалистами.

Агентство будет рассматривать отдельные исключения и продление срока возвращения на основании личных или семейных обстоятельств, соображений мобильности или безопасности или по другим причинам.

Читайте также Приостановка финансирования USAID: на часть программ выделят средства из бюджета

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп назначил госсекретаря Марко Рубио и.о. администратора Агентства США по международному развитию (USAID), сообщает сайт Государственного департамента.

Как сообщалось, директора по безопасности USAID и его заместителя отправили в административный отпуск в субботу, 1 февраля, после того, как они попытались помешать сотрудникам департамента эффективности государственного управления (DOGE) получить доступ к защищенным системам агентства.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.