Почти всех сотрудников USAID по всему миру отправляют в отпуск — Finance.ua

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Почти всех сотрудников USAID по всему миру отправляют в отпуск

Мир
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Почти всех сотрудников USAID по всему миру отправляют в отпуск
Почти всех сотрудников USAID по всему миру отправляют в отпуск
Весь наемный персонал Агентства США по международному развитию (USAID) после 7 февраля уйдет в административный отпуск по всему миру, за исключением персонала, ответственного за выполнение критически важных функций, основного руководства и специально определенных программ.
Об этом сообщается на сайте агентства.
«В пятницу, 7 февраля 2025 года, в 23:59 по восточноевропейскому времени весь наемный персонал USAID уйдет в административный отпуск по всему миру, за исключением определенного персонала, ответственного за выполнение критически важных для миссии функций, основного руководства и специально определенных программ. Основной персонал, который, как ожидается, продолжит работу, будет проинформирован руководством Агентства до 15:00 четверга, 6 февраля (по восточному времени, 08:00 по Киеву)», — говорится в сообщении.
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Также сообщается, что для персонала USAID, который сейчас работает за пределами США, Агентство, в координации с миссиями и Государственным департаментом, сейчас готовит план, согласно которому Агентство организует и оплатит обратный проезд в США в течение 30 дней, а также обеспечит расторжение контрактов с государственными служащими и контрактов с международными специалистами.
Агентство будет рассматривать отдельные исключения и продление срока возвращения на основании личных или семейных обстоятельств, соображений мобильности или безопасности или по другим причинам.
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Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп назначил госсекретаря Марко Рубио и.о. администратора Агентства США по международному развитию (USAID), сообщает сайт Государственного департамента.
Как сообщалось, директора по безопасности USAID и его заместителя отправили в административный отпуск в субботу, 1 февраля, после того, как они попытались помешать сотрудникам департамента эффективности государственного управления (DOGE) получить доступ к защищенным системам агентства.
По материалам:
Інтерфакс-Україна
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