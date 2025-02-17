Украина сможет перекрыть часть расходов, финансируемых USAID, — Зеленский Сегодня 11:14 — Казна и Политика

Украина сможет перекрыть часть расходов, финансируемых USAID, — Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский уверяет, что Украина найдет возможность перекрыть некоторые расходы, в том числе на поддержку ветеранов, финансируемых Агентством по международному развитию (USAID).

Об этом он заявил в интервью NBC News

Отвечая на вопрос журналистки, как заморозка средств USAID повлияет на Украину, он отметил: «Мы найдем, возможно, как закрыть этот финансовый пробел, — сказал он. — Особенно энергетика болезненна. Но, конечно, я сказал, что найду, и думаю, найду (средства. — Ред.) что касается ветеранов — я не могу их бросить. Мы будем стараться делать все, что в наших силах».

Однако пока неизвестна судьба инфраструктурных программ, особенно тех, которыми занимаются города, имевшие прямые контакты с USAID, отметил Зеленский.

«Я знаю, что определенную поддержку имеют некоторые организации, некоторые журналисты», — добавил он.

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По словам Зеленского, самое важное на сегодняшний день, чтобы США не прекратили военную поддержку, «а лучше, чтобы продолжили ее».

«На этом я сосредотачиваюсь, — подчеркнул он. — Это было бы болезненно, если бы мы потеряли эту поддержку, нам было бы очень тяжело выжить».

Как сообщалось, администрация президента Дональда Трампа приостановила работу, связанную с почти всей иностранной помощью со стороны США, а также объявила о сокращении большого количества работников USAID.

Укрінформ По материалам:

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