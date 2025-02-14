Суд обязал администрацию Трампа временно разблокировать финансирование USAID — Finance.ua

Суд обязал администрацию Трампа временно разблокировать финансирование USAID Сегодня 15:32 — Мир

Суд обязал администрацию Трампа временно разблокировать финансирование USAID

В четверг, 13 февраля, федеральный судья приказал администрации американского президента Дональда Трампа временно отменить замораживание финансирования, которое остановило американскую помощь и работу по развитию по всему миру.

Об этом пишет агентство AP со ссылкой на указ судьи.

Решение окружного суда США в Вашингтоне является первым решением, направленным на то, что, по словам гуманитарных организаций и других, стало внезапным и абсолютным прекращением финансирования программ USAID за рубежом.

Судья Амир Али издал временный приказ по иску двух организаций — Коалиции по адвокации вакцин против СПИДа и Глобального совета по здравоохранению, которые представляют организации здравоохранения, получающие американское финансирование для работы за границей.

Как отмечает агентство, судья сослался на огромный ущерб, который внезапное закрытие нанесло неприбыльным организациям и другим организациям, помогающим предоставлять помощь США за границей.

В своем решении Али отметил, что администрация Трампа утверждала, что должна прекратить финансирование тысяч программ помощи USAID за границей, чтобы провести тщательный анализ каждой программы и определить, следует ли ее ликвидировать.

Однако, по его словам, представители администрации «не предложили никаких объяснений, почему полная приостановка всей утвержденной Конгрессом иностранной помощи, которая вызвала шоковую волну и перечеркнула» контракты с тысячами неприбыльных групп, предприятий и других «была рациональной предпосылкой для пересмотра программ».

Он отметил, что юристы администрации не смогли доказать, что у них была «рациональная причина игнорировать бесчисленное количество малых и крупных предприятий, которые были бы вынуждены закрыть программы или вообще прекратить свою деятельность».

Постановление также запрещает государственному секретарю Марко Рубио и другим должностным лицам администрации Трампа исполнять приказы об остановке работ.

Али также отверг аргумент администрации Трампа о том, что она буферизирует влияние замораживания финансирования, предлагая исключения, чтобы разрешить некоторым партнерам по оказанию помощи продолжать поступление средств.

В частности, он привел свидетельство того, что такой системы отказа еще не существует, а система онлайн-платежей в USAID больше не функционирует.

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Он отклонил просьбу медицинских организаций обжаловать сам указ Трампа, ограничившись тем, что временно запретил Рубио и другим должностным лицам администрации выполнять его.

Администрация президента США в первые дни работы приостановила финансирование международной помощи через агентство USAID.

После того как работа USAID была фактически остановлена, сотрудники учреждения по всему миру отправлены в административный отпуск.

Напомним, 7 февраля Трамп заявил, что в Агентстве США по международному развитию «коррупция достигла неслыханного уровня», а потому его необходимо ликвидировать.

Європейська правда По материалам:

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