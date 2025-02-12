Китай начал предлагать странам финансирование программ вместо USAID, — Politico — Finance.ua
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Китай начал предлагать странам финансирование программ вместо USAID, — Politico

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Китай начал предлагать странам финансирование программ вместо USAID, — Politico
Китай начал предлагать странам финансирование программ вместо USAID, — Politico
Китай предлагает странам свою помощь для реализации программ, оставшихся без финансирования после решения администрации Дональда Трампа прекратить деятельность Агентства США по международному развитию (USAID).
Об этом сообщает Politico.
Как сообщает издание, китайские чиновники уже сообщили правительству Непала, стратегически важной для Пекина страны на южных склонах Гималаев между Индией и Китаем, о готовности их страны заменить программы USAID собственными проектами развития.
Представители Островов Кука, архипелага в Индо-Тихоокеанском регионе, во главе с премьер-министром Марком Брауном на этой неделе посетят Китай, чтобы подписать соглашение об углублении торгово-экономического сотрудничества, включая увеличение китайских инвестиций в развитие инфраструктуры в островном государстве.
В Колумбии неправительственные организации сообщают о заинтересованности Китая в том, чтобы заменить замороженные программы USAID в стране. В прошлом году Колумбия получила от USAID около 385 млн долларов.
Отмечается, что такие действия Пекина свидетельствуют о намерении воспользоваться ситуацией и попытаться быстро вытеснить Соединенные Штаты из стран и регионов, важных Китаю для продвижения собственных интересов.
Конгрессмены от Демократической партии в Палате представителей США разработали стратегию, чтобы объяснить администрации Трампа потенциальное усиление Китая из-за замораживания внешней помощи США. Однако республиканцы в Палате представителей не выступают в защиту USAID и за возобновление помощи.
Напомним, 21 января президент США Дональд Трамп заявил о приостановлении на 90 дней всех программ внешней помощи с целью проверки их на предмет соответствия его внешней политике.
По материалам:
РБК-Україна
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