Приостановка программ USAID: в ОП объяснили, как планируют компенсировать утраченные грантовые средства — Finance.ua

Приостановка программ USAID: в ОП объяснили, как планируют компенсировать утраченные грантовые средства Сегодня 17:21 — Казна и Политика

Приостановка программ USAID: в ОП объяснили, как планируют компенсировать утраченные грантовые средства

Грантовые средства, которые поступали в Украину через Агентство США по международному развитию (USAID), планируют компенсировать через государственный, областные бюджеты, а также посредством кредитования и при содействии других международных доноров.

Об этом заместитель руководителя Офиса Президента Виктор Микита сообщил в комментарии Укринформу

«Сегодня мы ищем ресурсы в госбюджете (хотя, прежде всего, потребности ВСУ), также — в областных бюджетах: проводится работа с главами ОВА. Отрасли, где уже есть утраченные средства, будем пытаться компенсировать. Мы ведем работу с Нацбанком и банковскими учреждениями по кредитованию. В ближайшее время планируем провести встречу с представителями громад и областей с участием представителей Минэкономики, Минифина, банковских учреждений для того, чтобы найти варианты замещения приостановленного финансирования от USAID не только за счет госбюджета, но и через кредитование в зависимости от возможностей громад», — сказал он.

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Микита напомнил, что по поручению президента Владимира Зеленского органы центральной власти вместе с руководителями областей и громад проводят анализ приостановленных программ, запланированных на 2025 год, предусматривавших функционирование и финансирование благодаря американской поддержке.

Заместитель руководителя ОПУ выделил четыре важнейших направления, где необходимо найти финансирование. Прежде всего, речь идет о финансировании работы пунктов пропуска, в частности, в Черновицкой, Львовской и Закарпатской областях. По словам чиновника, в этой отрасли продолжается сотрудничество с вице-премьер-министром по восстановлению Украины — министром развития громад и территорий Алексеем Кулебой.

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«Президент дал поручение профильному министерству пересмотреть финансирование других проектов и фокусироваться на поддержке этой отрасли», — сказал он.

В то же время Микита отметил, что Украина лишилась части средств доноров для реализации проектов когенерации.

«Есть часть уже реализуемых проектов. В частности, за время полномасштабной войны рф против Украины агентство предоставило „Укрэнерго“ поддержку техникой и оборудованием на почти 130 млн долларов, но в то же время большая часть недофинансирована. Этот вопрос мы будем рассматривать исходя из того, какая ситуация складывается по энергетике в Украине», — рассказал он.

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USAID также профинансировало до семи громад по работе над генеральными планами. По словам Микиты, разработка одного плана стоит около 20 млн грн.

«Пространственное планирование или генеральный план очень важен для громад, так как тесно связан с их экономическим развитием, потому что инвестор по этому плану четко понимает, куда движется громада, какие будут созданы производственные возможности, сколько там людей, какие есть рабочие места», — сказал чиновник.

Заместитель главы ОП отметил, что семь общественных организаций, которые оказывали психологическую и юридическую помощь ветеранам, также лишились финансирования из USAID — ориентировочно от 200 000 грн до миллиона гривен в месяц.

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«Особое внимание уделяется программам поддержки ветеранов. Речь идет о работе хабов, пространств, проведении образовательных мероприятий, поддержке ветеранского предпринимательства и т. д. Руководители ОВА получили поручение разработать механизмы обеспечения дальнейшего функционирования проектов за счет средств местных бюджетов и донорской поддержки от других меценатов на местах. Ресурс для этого есть», — отметил замруководителя ОП.

По словам Микиты, команды областных военных администраций уже общаются с представителями общественных организаций, которые реализовывали проекты поддержки ветеранов в регионах, и совместно формируют дорожную карту дальнейшего сотрудничества.

«Обращаю внимание на то, что в Украине развивается сеть ветеранских пространств за счет государственного бюджета. Соответственно здесь не могут быть упущены возможности в предоставлении ветеранам услуг. Эти пространства разворачиваются государством, и это уже была дополнительная функция, которая финансировалась USAID», — добавил Микита.

Укрінформ По материалам:

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