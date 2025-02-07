Администрация Трампа хочет оставить в USAID всего 294 работника из более чем 10 тысяч — Reuters Сегодня 11:33 — Мир

Администрация Трампа хочет оставить в USAID всего 294 работника из более чем 10 тысяч — Reuters

Администрация президента Дональда Трампа планирует оставить в Агентстве США по международному развитию (USAID) всего 294 сотрудника из более чем 10 000 по всему миру

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на четверых собеседников, осведомленных о планах администрации.

По словам источников, всего 294 сотрудникам USAID позволят сохранить свои рабочие места, в том числе только 12 в африканском бюро и 8 в азиатском бюро Агентства США по международному развитию.

«Это возмутительно», — сказал Дж. Брайан Этвуд, возглавлявший USAID более шести лет.

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Он также добавил, что массовое увольнение персонала фактически «уничтожит» Агентство, которое помогло уберечь десятки миллионов людей от смерти во всем мире.

«Многие люди не выживут», — отметил Этвуд.

Государственный департамент США не ответил на запрос о комментариях.

Отмечается, что целью администрации Трампа является слияние USAID с Государственным департаментом во главе с Марко Рубио, которого Трамп назначил исполняющим обязанности администратора USAID.

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Однако сейчас не ясно, сможет ли он объединить Агентство, если Конгресс не проголосует за это, поскольку USAID была создана и финансируется по законам, которые остаются в силе.

Согласно открытым данным, USAID трудоустроил более 10 000 человек по всему миру — две трети из них за пределами Соединенных Штатов.

В 2023 финансовом году, последнем году, за который есть полные данные, Агентство управляло бюджетом более чем в 40 миллиардов долларов США.

Что известно о USAID

20 января президент США Дональд Трамп подписал указ о приостановлении на 90 дней всех программ внешней помощи до проведения проверок, чтобы определить, соответствуют ли они его политическим целям.

24 января госсекретарь США Марко Рубио распорядился «прекратить работу» по всей иностранной помощи. Исключение он сделал для экстренной продовольственной помощи, которая может касаться, в частности, сектора Газа и Судана.

Центральный офис Агентства США по международному развитию (USAID) не открылся 3 февраля, его работники получили уведомление не выходить на работу. Рубио заявил, что берет на себя обязательство исполнения обязанностей администратора USAID.

Впоследствии госсекретарь заявил, что приостановление иностранной помощи США и сворачивание агентства USAID связано с необходимостью проверить выплаты, прекратить нецелесообразные программы и оставить помощь, «имеющую смысл».

Почти все сотрудники USAID по всему миру уйдут в административный отпуск с 8 февраля.

Укрінформ По материалам:

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