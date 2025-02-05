США выходят из Совета ООН. Трамп подписал указ — Reuters — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

США выходят из Совета ООН. Трамп подписал указ — Reuters

Мир
18
США выходят из Совета ООН. Трамп подписал указ — Reuters
США выходят из Совета ООН. Трамп подписал указ — Reuters
Президент США Дональд Трамп во вторник, 4 февраля, подписал документ о прекращении сотрудничества Штатов с Советом ООН по правам человека и продолжении остановки финансирования Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам (UNRWA).
Об этом сообщает Reuters.
Трамп также подписал, по его словам, «очень жесткую» директиву, которая предусматривает возобновление политики «максимального давления» на Иран. В то же время, он заявил о готовности встретиться с иранским президентом, чтобы убедить Тегеран отказаться от вероятных попыток разработать ядерное оружие.
Читайте также
Подписание документов состоялось во время мероприятия в Овальном кабинете Белого дома.
Добавим, Трамп в первый день своего президентства подписал указ о начале выхода Штатов из ВОЗ.
Впервые такой указ о выходе из Всемирной здравоохранения Трамп подписал еще во время своего первого президентства. Тогда причиной стало то, что, по мнению Трампа, ВОЗ плохо боролась с пандемией COVID-19. Однако, когда Белый дом возглавил Джо Байден, он отменил указ Трампа о выходе из организации.
Читайте также
Также Дональд Трамп снова допустил возможность выхода Соединенных Штатов из НАТО из-за недостаточного финансирования альянса со стороны европейских стран. Однако Конгресс США принял законопроект, запрещающий любому президенту Соединенных Штатов самостоятельно принимать решения по выходу страны из НАТО, без одобрения Сената или акта Конгресса.
По материалам:
Букви
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.