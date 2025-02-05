США выходят из Совета ООН. Трамп подписал указ — Reuters Сегодня 20:40 — Мир

США выходят из Совета ООН. Трамп подписал указ — Reuters

Президент США Дональд Трамп во вторник, 4 февраля, подписал документ о прекращении сотрудничества Штатов с Советом ООН по правам человека и продолжении остановки финансирования Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам (UNRWA).

Об этом сообщает Reuters.

Трамп также подписал, по его словам, «очень жесткую» директиву, которая предусматривает возобновление политики «максимального давления» на Иран. В то же время, он заявил о готовности встретиться с иранским президентом, чтобы убедить Тегеран отказаться от вероятных попыток разработать ядерное оружие.

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Подписание документов состоялось во время мероприятия в Овальном кабинете Белого дома.

Добавим, Трамп в первый день своего президентства подписал указ о начале выхода Штатов из ВОЗ.

Впервые такой указ о выходе из Всемирной здравоохранения Трамп подписал еще во время своего первого президентства. Тогда причиной стало то, что, по мнению Трампа, ВОЗ плохо боролась с пандемией COVID-19. Однако, когда Белый дом возглавил Джо Байден, он отменил указ Трампа о выходе из организации.

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Также Дональд Трамп снова допустил возможность выхода Соединенных Штатов из НАТО из-за недостаточного финансирования альянса со стороны европейских стран. Однако Конгресс США принял законопроект, запрещающий любому президенту Соединенных Штатов самостоятельно принимать решения по выходу страны из НАТО, без одобрения Сената или акта Конгресса.

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