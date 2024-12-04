ООН запросила почти 50 млрд долларов на помощь пострадавшим во всем мире — Finance.ua

ООН запросила почти 50 млрд долларов на помощь пострадавшим во всем мире Сегодня 14:32

ООН запросила почти 50 млрд долларов на помощь пострадавшим во всем мире

ООН запросила 47 миллиардов долларов помощи на 2025 год, чтобы помочь примерно 190 миллионам людей, спасающихся от конфликтов и голода. Однако нынешний призыв не профинансирован даже наполовину, и чиновники опасаются сокращений со стороны западных государств, включая главного донора — США.

Об этом заявил глава Управления по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) ООН Том Флетчер, сообщается в публикации УКГВ

По его словам, ООН надеется на следующий год оказать помощь людям в 32 странах, включая охваченные войной Судан, Сирию, Газу и Украину.

Флетчер заявил, что он не берет в учет около 115 миллионов человек, потребности которых агентство не может реально профинансировать.

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«Мы должны быть полностью сосредоточены на оказании помощи тем, кто в ней больше всего нуждается», — сказал он.

ООН сократила свой запрос на 2024 год до 47 млрд долларов с 56 млрд долларов в прошлом году, поскольку интерес доноров угас, но он по-прежнему профинансирован всего на 43%, что является одним из худших показателей в истории. Вашингтон выделил более 10 млрд долларов, что составляет около половины полученных денежных средств.

Помощь — это лишь часть общих расходов ООН, которая в течение многих лет не могла пополнить свой основной бюджет из-за неуплаты странами взносов.

В то время как новый президент Дональд Трамп остановил некоторые расходы ООН в течение своего первого срока, он оставил бюджеты помощи ООН нетронутыми.

Флетчер сетует на «распад систем международной солидарности» и призвал к расширению донорской базы.

На вопрос о влиянии Трампа он ответил: «Я не верю, что в этих правительствах, которые являются выборными, нет сострадания».

Одна из проблем состоит в том, что кризисы теперь длятся дольше — в среднем 10 лет, по данным УКГВ.

Майк Райан, глава управления Всемирной организации здравоохранения по чрезвычайным ситуациям, заявил, что некоторые страны заходят в состояние перманентного кризиса.

Европейская комиссия (исполнительный орган Европейского союза) и Германия являются вторым и третьим донорами бюджетов помощи ООН в этом году.

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