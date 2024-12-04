ООН запросила почти 50 млрд долларов на помощь пострадавшим во всем мире — Finance.ua
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ООН запросила почти 50 млрд долларов на помощь пострадавшим во всем мире

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ООН запросила почти 50 млрд долларов на помощь пострадавшим во всем мире
ООН запросила почти 50 млрд долларов на помощь пострадавшим во всем мире
ООН запросила 47 миллиардов долларов помощи на 2025 год, чтобы помочь примерно 190 миллионам людей, спасающихся от конфликтов и голода. Однако нынешний призыв не профинансирован даже наполовину, и чиновники опасаются сокращений со стороны западных государств, включая главного донора — США.
Об этом заявил глава Управления по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) ООН Том Флетчер, сообщается в публикации УКГВ.
По его словам, ООН надеется на следующий год оказать помощь людям в 32 странах, включая охваченные войной Судан, Сирию, Газу и Украину.
Флетчер заявил, что он не берет в учет около 115 миллионов человек, потребности которых агентство не может реально профинансировать.
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«Мы должны быть полностью сосредоточены на оказании помощи тем, кто в ней больше всего нуждается», — сказал он.
ООН сократила свой запрос на 2024 год до 47 млрд долларов с 56 млрд долларов в прошлом году, поскольку интерес доноров угас, но он по-прежнему профинансирован всего на 43%, что является одним из худших показателей в истории. Вашингтон выделил более 10 млрд долларов, что составляет около половины полученных денежных средств.
Помощь — это лишь часть общих расходов ООН, которая в течение многих лет не могла пополнить свой основной бюджет из-за неуплаты странами взносов.
В то время как новый президент Дональд Трамп остановил некоторые расходы ООН в течение своего первого срока, он оставил бюджеты помощи ООН нетронутыми.
Флетчер сетует на «распад систем международной солидарности» и призвал к расширению донорской базы.
На вопрос о влиянии Трампа он ответил: «Я не верю, что в этих правительствах, которые являются выборными, нет сострадания».
Одна из проблем состоит в том, что кризисы теперь длятся дольше — в среднем 10 лет, по данным УКГВ.
Майк Райан, глава управления Всемирной организации здравоохранения по чрезвычайным ситуациям, заявил, что некоторые страны заходят в состояние перманентного кризиса.
Европейская комиссия (исполнительный орган Европейского союза) и Германия являются вторым и третьим донорами бюджетов помощи ООН в этом году.
По материалам:
РБК-Україна
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