В ООН сообщили, сколько украинцев нуждаются в гуманитарной помощи — Finance.ua

В ООН сообщили, сколько украинцев нуждаются в гуманитарной помощи Сегодня 09:17

В ООН сообщили, сколько украинцев нуждаются в гуманитарной помощи

Около 40% украинцев нуждаются в гуманитарной помощи на фоне полномасштабной войны.

Об этом помощник генерального секретаря ООН, координатор системы ООН в Украине Маттиас Шмаль сказал в ходе пресс-брифинга в Женеве по вопросу гуманитарной ситуации в Украине и подготовки к зиме.

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«С приближением не только зимы, но и печальной отметки в 1000 дней с момента полномасштабного вторжения рф в 2022 году, мы, конечно, думаем о более чем 12 тысячах погибших гражданских и почти 40% населения Украины, нуждающихся в гуманитарной помощи», — подчеркнул Шмаль.

Гуманитарная помощь

Он отметил, что международное сообщество выделило 1,8 млрд долларов на гуманитарную помощь.

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Благодаря этому ООН вместе с партнерами в этом году смогли предоставить, по крайней мере, один вид гуманитарной помощи 7,2 миллионам человек.

«Наш зимний план реагирования требует около 500 млн долларов, из которых мы получили половину. В настоящее время мы охватили около половины из 1,7 млн ​​человек, которым планировали оказать помощь», — сообщил Шмаль.

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Напомним, лица, желающие повысить квалификацию или получить новую профессию, могут принять участие в грантовом конкурсе. Победители получат до 700 долларов США для получения профессионального образования.

Также президент Украины объявил о запуске новой программы поддержки населения под названием «Зимова єПідтримка», которая стартует с 1 декабря. Программа предусматривает выплаты по 1000 гривен каждому украинцу, включая детей.

Укрінформ По материалам:

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