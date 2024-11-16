ВПО з п’яти областей можуть отримати грант до 700 доларів на навчання — Finance.ua

ВПО з п’яти областей можуть отримати грант до 700 доларів на навчання
Особи, які бажають підвищити кваліфікацію або здобути нову професію, мають можливість взяти участь у грантовому конкурсі. Переможці отримають до 700 доларів США для отримання професійної освіти.
Про це йдеться на фейсбук-сторінці організатора конкурсу — Данської ради у справах біженців (DRC).
Хто може взяти участь
Участь у конкурсі можуть взяти жителі Дніпропетровської, Запорізької, Харківської, Миколаївської та Херсонської областей.
Перевага надаватиметься:
- внутрішньо переміщеним особа;
- одиноким батькам або матерям;
- вагітним жінкам, жінкам, які годують дитину (або особам, які проживають з такою людиною);
- людям з інвалідністю чи хронічним захворюванням (або особам, які проживають з такою людиною).
Умови
За умовами програми переможцю необхідно буде вибрати навчальний курс на власний розсуд з урахуванням відповідності потребам місцевого ринку праці.
Зазначається, що курс не може тривати більше 6 місяців і має завершитися до червня 2025 року.
Нагадаємо, студенти зі статусом ВПО можуть отримати державну підтримку, яка надається до завершення навчання або до досягнення ними 23 років.
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