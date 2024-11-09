Яка державна підтримка доступна для студентів з статусом ВПО — Finance.ua

Яка державна підтримка доступна для студентів з статусом ВПО Сьогодні 20:12 — Особисті фінанси

Яка державна підтримка доступна для студентів з статусом ВПО, Фото: freepik

Державна підтримка студентів ВПО надається до завершення навчання або до досягнення ними 23 років.

Про це розповіли соціальні працівники БФ «Право на захист».

Яка державна цільова підтримка доступна для студентів з статусом ВПО

1. Повна оплата навчання. Витрати на здобуття професійної, професійно-технічної, фахової передвищої та вищої освіти для студентів ВПО можуть покриватися за рахунок державного або місцевих бюджетів.

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Оплата проводиться за умови зарахування на місця державного/регіонального замовлення відповідно до умов та правил прийому (з урахуванням квот, установлених відповідно до законодавства.

2. Пільгові довгострокові кредити. Студенти можуть отримати в установленому законодавством порядку пільгові довгострокові кредити для здобуття професійної, професійно-технічної, фахової передвищої та вищої освіти.

Вони надаються у разі зарахування на навчання згідно з умовами, укладеними між закладом вищої освіти й фізичною або юридичною особою, відповідно до умов прийому.

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3. Соціальна стипендія. Надається особам, які навчаються за державним або регіональним замовленням за денною формою навчання.

4. Безкоштовні підручники. Студентів зі статусом ВПО безоплатно забезпечують підручниками коштом бібліотечного фонду відповідного закладу освіти.

5. Безкоштовний доступ до інтернету та баз даних. У державних і комунальних закладах студенти ВПО мають безкоштовний доступ до інтернету та необхідних баз даних.

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6. Проживання в гуртожитку за пільговою ціною. Проживання у студентських гуртожитках з пільговою оплатою в розмірі, визначеному закладом фахової передвищої або вищої освіти в установленому законодавством порядку, але не більш як 50% граничного розміру плати за проживання у студентських гуртожитках.

7. Безкоштовне проживання. Студенти ВПО, які навчаються на денній формі, можуть проживати в учнівських та студентських гуртожитках безкоштовно.

Нагадаємо, уже з наступного року більше коштів виділятиметься на спеціальності, в яких держава прогнозує підвищений попит.

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