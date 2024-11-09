Яка державна підтримка доступна для студентів з статусом ВПО — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Яка державна підтримка доступна для студентів з статусом ВПО

Особисті фінанси
15
Яка державна підтримка доступна для студентів з статусом ВПО
Яка державна підтримка доступна для студентів з статусом ВПО, Фото: freepik
Державна підтримка студентів ВПО надається до завершення навчання або до досягнення ними 23 років.
Про це розповіли соціальні працівники БФ «Право на захист».

Яка державна цільова підтримка доступна для студентів з статусом ВПО

1. Повна оплата навчання. Витрати на здобуття професійної, професійно-технічної, фахової передвищої та вищої освіти для студентів ВПО можуть покриватися за рахунок державного або місцевих бюджетів.
Читайте також
Оплата проводиться за умови зарахування на місця державного/регіонального замовлення відповідно до умов та правил прийому (з урахуванням квот, установлених відповідно до законодавства.
2. Пільгові довгострокові кредити. Студенти можуть отримати в установленому законодавством порядку пільгові довгострокові кредити для здобуття професійної, професійно-технічної, фахової передвищої та вищої освіти.

Хочу отримати гроші до зарплати 👛

Вони надаються у разі зарахування на навчання згідно з умовами, укладеними між закладом вищої освіти й фізичною або юридичною особою, відповідно до умов прийому.
Читайте також
3. Соціальна стипендія. Надається особам, які навчаються за державним або регіональним замовленням за денною формою навчання.
4. Безкоштовні підручники. Студентів зі статусом ВПО безоплатно забезпечують підручниками коштом бібліотечного фонду відповідного закладу освіти.
5. Безкоштовний доступ до інтернету та баз даних. У державних і комунальних закладах студенти ВПО мають безкоштовний доступ до інтернету та необхідних баз даних.
Читайте також
6. Проживання в гуртожитку за пільговою ціною. Проживання у студентських гуртожитках з пільговою оплатою в розмірі, визначеному закладом фахової передвищої або вищої освіти в установленому законодавством порядку, але не більш як 50% граничного розміру плати за проживання у студентських гуртожитках.
7. Безкоштовне проживання. Студенти ВПО, які навчаються на денній формі, можуть проживати в учнівських та студентських гуртожитках безкоштовно.
Нагадаємо, уже з наступного року більше коштів виділятиметься на спеціальності, в яких держава прогнозує підвищений попит.
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.