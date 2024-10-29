Хто із студентів може отримати повістку в листопаді — Finance.ua
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Хто із студентів може отримати повістку в листопаді

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Хто із студентів може отримати повістку в листопаді
Хто із студентів може отримати повістку в листопаді
Мобілізація студентів в Україні в 2024 році проводиться згідно з законом № 10 449. Більшість учнів вищих навчальних закладів мають відстрочку від призиву. Проте є певні виключення. Деякі студенти чоловічої статі можуть отримати повістку і потрапити на фронт.
Про мобілізацію студентів розповів колишній нардеп, заслужений юрист України, доктор юридичних наук Володимир Пилипенко.
За його словами, чоловіки-студенти мають відстрочку, якщо отримують першу вищу освіту та навчаються на денній або дуальній формі. Також звільняються від призову всі аспіранти, докторанти і асистенти-стажисти.
Важливо пам’ятати, що відстрочка для студентів не надається автоматично. Щоб скористатись таким правом, кожен учень має подати довідку з деканату до ТЦК. Якщо не повідомити військомат, то чоловік вважається військовозобов’язаним і може отримати повістку.
Також не отримають відстрочку студенти, котрі:
  • навчаються на вечірній або заочній формі;
  • здобувають не першу вищу освіту;
  • здобувають освіту, нижчу за наявну;
  • відмовляються проходити загальновійськову підготовку (таких чоловіків виключать із вишу).
Юрист Володимир Пилипенко нагадав, що особи віком від 18 до 25 років не можуть бути мобілізовані. Таких громадян можуть мобілізувати лише за згодою, після надання якої підписується контракт. Але це не стосується чоловіків, які пройшли військову кафедру, отримали звання офіцерів запасу та військово-облікову спеціальність. Таких людей закон дає право мобілізувати.
За матеріалами:
УНІАН
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