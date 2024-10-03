Студенти отримають гранти в Дії — Finance.ua

Студенти отримають гранти в Дії Сьогодні 16:35 — Особисті фінанси

Студенти отримають гранти в Дії

Як повідомив заступник міністра освіти та науки Михайло Винницький, підписано перший наказ Міністерство освіти і науки України про призначення державних грантів на навчання вступникам 2024 року.

Кошти на рахунки закладів вищої освіти для покриття частини вартості навчання 10,809 студентів (це перші, які підтвердили в Дії сертифікат про грант) будуть вже незабаром перераховані.

Студенти, яким призначено грант на днях отримають відповідне підтвердження в Дії.

По мірі надходження подальших підтверджень сертифікатів від студентів, будуть видані наступні накази про призначення грантів.

Остаточний термін підтвердження сертифікатів в Дії — 5 листопада 2024 року.

Довідка Finance.ua:

Нагадаємо, у «Дії» запустили новий сервіс — державні гранти на навчання. Студенти, які вступили на контрактну форму навчання, уперше отримають фінансову підтримку від держави. Грант частково або повністю покриває вартість навчання. Це поширена світова практика, яка діє в США та Європі, і вперше цього року — в Україні.

Гранти доступні студентам, що навчаються за денною або дуальною формою на бакалавра чи магістра медичного, ветеринарного, фармацевтичного спрямування і вже підписали контракт з університетом — учасником програми.

Розмір гранту від держави залежить від бала на НМТ з будь-яких двох предметів та коефіцієнта спеціальності:

150+ — грант від 15 000 грн

170+ — грант від 25 000 грн

Грант присвоюється на навчальний рік і виплачується університету двома частинами — на два семестри.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.