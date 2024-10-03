Студенти отримають гранти в Дії — Finance.ua

Студенти отримають гранти в Дії
Як повідомив заступник міністра освіти та науки Михайло Винницький, підписано перший наказ Міністерство освіти і науки України про призначення державних грантів на навчання вступникам 2024 року.
Кошти на рахунки закладів вищої освіти для покриття частини вартості навчання 10,809 студентів (це перші, які підтвердили в Дії сертифікат про грант) будуть вже незабаром перераховані.
Студенти, яким призначено грант на днях отримають відповідне підтвердження в Дії.
По мірі надходження подальших підтверджень сертифікатів від студентів, будуть видані наступні накази про призначення грантів.
Остаточний термін підтвердження сертифікатів в Дії — 5 листопада 2024 року.
Довідка Finance.ua:
- Нагадаємо, у «Дії» запустили новий сервіс — державні гранти на навчання. Студенти, які вступили на контрактну форму навчання, уперше отримають фінансову підтримку від держави. Грант частково або повністю покриває вартість навчання. Це поширена світова практика, яка діє в США та Європі, і вперше цього року — в Україні.
- Гранти доступні студентам, що навчаються за денною або дуальною формою на бакалавра чи магістра медичного, ветеринарного, фармацевтичного спрямування і вже підписали контракт з університетом — учасником програми.
- Розмір гранту від держави залежить від бала на НМТ з будь-яких двох предметів та коефіцієнта спеціальності:
- 150+ — грант від 15 000 грн
- 170+ — грант від 25 000 грн
Грант присвоюється на навчальний рік і виплачується університету двома частинами — на два семестри.
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