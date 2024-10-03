Студенти отримають гранти в Дії — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Студенти отримають гранти в Дії

Особисті фінанси
27
Студенти отримають гранти в Дії
Студенти отримають гранти в Дії
Як повідомив заступник міністра освіти та науки Михайло Винницький, підписано перший наказ Міністерство освіти і науки України про призначення державних грантів на навчання вступникам 2024 року.
Кошти на рахунки закладів вищої освіти для покриття частини вартості навчання 10,809 студентів (це перші, які підтвердили в Дії сертифікат про грант) будуть вже незабаром перераховані.
Студенти, яким призначено грант на днях отримають відповідне підтвердження в Дії.
По мірі надходження подальших підтверджень сертифікатів від студентів, будуть видані наступні накази про призначення грантів.
Остаточний термін підтвердження сертифікатів в Дії — 5 листопада 2024 року.
Місце для вашої реклами

Довідка Finance.ua:

  • Нагадаємо, у «Дії» запустили новий сервіс — державні гранти на навчання. Студенти, які вступили на контрактну форму навчання, уперше отримають фінансову підтримку від держави. Грант частково або повністю покриває вартість навчання. Це поширена світова практика, яка діє в США та Європі, і вперше цього року — в Україні.
  • Гранти доступні студентам, що навчаються за денною або дуальною формою на бакалавра чи магістра медичного, ветеринарного, фармацевтичного спрямування і вже підписали контракт з університетом — учасником програми.
  • Розмір гранту від держави залежить від бала на НМТ з будь-яких двох предметів та коефіцієнта спеціальності:
  • 150+ — грант від 15 000 грн
  • 170+ — грант від 25 000 грн
Грант присвоюється на навчальний рік і виплачується університету двома частинами — на два семестри.
Тетяна Сидорак
Тетяна Сидорак
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.