Наступного року Міносвіти збільшить держзамовлення на деякі спеціальності — Finance.ua

Наступного року Міносвіти збільшить держзамовлення на деякі спеціальності Сьогодні 13:13

Наступного року Міносвіти збільшить держзамовлення на деякі спеціальності, Фото: freepik

Міністерство не планує скасовувати держзамовлення на навчання, але планує змінити підхід до фінансування.

Про це повідомив заступник міністра освіти України Михайло Винницький в телеефірі.

Читайте також Хто із студентів може отримати повістку в листопаді

Уже з наступного року більше коштів виділятиметься на спеціальності, в яких держава прогнозує підвищений попит.

На які спеціальності збільшать держзамовлення

Зокрема, вже з наступного року планується розширити кількість бюджетних і грантових місць для майбутніх лікарів, учителів, психологів, будівельних інженерів та агрономі.

Це дозволить більшій частині студентів цих напрямків навчатися за рахунок держави.

Читайте також Студенти отримають гранти в Дії

Водночас для деяких популярних напрямів, таких як право, економіка, маркетинг і ресторанний бізнес, державне фінансування скоротиться.

Очікується, що основне фінансування для цих спеціальностей надаватиметься через гранти, а не бюджетні місця.

не позбавляє його права на соціальну стипендію Нагадаємо, соціальна стипендія — це форма державної підтримки студентів, які належать до вразливих категорій населення, таких як діти-сироти, внутрішньо переміщені особи, особи з інвалідністю тощо. Працевлаштування студента

Раптові витрати? Гроші до зарплати — це швидке рішення. Каталог з пропозиціями тут. 👛

Дзеркало Тижня За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.