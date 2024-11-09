Наступного року Міносвіти збільшить держзамовлення на деякі спеціальності — Finance.ua

Наступного року Міносвіти збільшить держзамовлення на деякі спеціальності
Міністерство не планує скасовувати держзамовлення на навчання, але планує змінити підхід до фінансування.
Про це повідомив заступник міністра освіти України Михайло Винницький в телеефірі.
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Уже з наступного року більше коштів виділятиметься на спеціальності, в яких держава прогнозує підвищений попит.
На які спеціальності збільшать держзамовлення
Зокрема, вже з наступного року планується розширити кількість бюджетних і грантових місць для майбутніх лікарів, учителів, психологів, будівельних інженерів та агрономі.
Це дозволить більшій частині студентів цих напрямків навчатися за рахунок держави.
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Водночас для деяких популярних напрямів, таких як право, економіка, маркетинг і ресторанний бізнес, державне фінансування скоротиться.
Очікується, що основне фінансування для цих спеціальностей надаватиметься через гранти, а не бюджетні місця.
Нагадаємо, соціальна стипендія — це форма державної підтримки студентів, які належать до вразливих категорій населення, таких як діти-сироти, внутрішньо переміщені особи, особи з інвалідністю тощо. Працевлаштування студента не позбавляє його права на соціальну стипендію
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