Чи втрачає право на соціальну стипендію студент, який офіційно працевлаштувався — Finance.ua

Чи втрачає право на соціальну стипендію студент, який офіційно працевлаштувався Сьогодні 12:03 — Особисті фінанси

Чи втрачає право на соціальну стипендію студент, який офіційно працевлаштувався, Фото: freepik

Соціальна стипендія — це форма державної підтримки студентів, які належать до вразливих категорій населення, таких як діти-сироти, внутрішньо переміщені особи, особи з інвалідністю тощо. Працевлаштування студента не позбавляє його права на соціальну стипендію

Про це повідомляють фахівці «Юридичного порадника для ВПО».

Умови для отримання соціальної стипендії

Відповідно до постанови Кабміну від 28 грудня 2016 р. № 1045, для отримання соціальної стипендії особам, які навчаються у закладі фахової передвищої, вищої освіти на момент звернення за стипендією необхідно відповідати таким умовам:

належати до однієї з категорій осіб, які мають право на таку стипендію, та мати діючі документи, які це підтверджують;

навчатися за державним замовленням («бюджет») на денній формі навчання (у разі здобуття фахової передвищої освіти допускається дуальна форма навчання);

бути молодшими 23 років та включеними до рейтингу успішності;

не перебувати в академічній відпустці;

не мати академічної заборгованості, незадовільних результатів навчання.

Студенти, які одночасно мають право на соціальну та академічну стипендії, повинні обрати одну з них для виплати, крім деяких винятків.

Обидві стипендії можуть отримувати:

діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування.

особи, які втратили батьків під час навчання у віці 18−23 років.

Соціальна стипендія виплачується щомісяця починаючи з 1 числа місяця її призначення. У разі коли студент (курсант):

ліквідував академічну заборгованість — виплата соціальної стипендії здійснюється за загальним порядком з місяця, що настає за датою ліквідації академічної заборгованості;

— виплата соціальної стипендії здійснюється за загальним порядком з місяця, що настає за датою ліквідації академічної заборгованості; не ліквідував академічну заборгованість у встановлений строк (внаслідок чого студент (курсант) підлягає відрахуванню з навчання за державним замовленням) — відшкодування коштів, отриманих такою особою під час ліквідації академічної заборгованості, не здійснюється.

Нагадаємо, у «Дії» запустили новий сервіс — державні гранти на навчання. Студенти, які вступили на контрактну форму навчання, уперше отримають фінансову підтримку від держави.

Грант частково або повністю покриває вартість навчання. Це поширена світова практика, яка діє в США та Європі, і вперше цього року — в Україні.

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