ООН в этом году планирует привлечь более $2,6 млрд для помощи Украине — Finance.ua

ООН в этом году планирует привлечь более $2,6 млрд для помощи Украине Сегодня 19:30 — Казна и Политика

ООН в этом году планирует привлечь более $2,6 млрд для помощи Украине

В 2025 году Организация Объединенных Наций планирует привлечь более $2,6 млрд для гуманитарных нужд украинцев.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

По его словам, реализацию плана гуманитарных нужд и реагирования ООН в Украине в 2025 году он обсудил с заместителем генсека ООН по гуманитарным вопросам, координатором чрезвычайной помощи Томом Флетчером и верховным комиссаром ООН по делам беженцев Филиппо Гранди.

Также в ходе встречи обсудили действующие и новые программы поддержки. В частности, обеспечение питьевой водой громад на юге Украины, разминирование, альтернативные источники тепла и энергии, восстановление жилья и строительство укрытий, программы развития бизнеса.

«Ожидаем, что все программы помощи для украинцев будут продолжены, а также рассчитываем на весомый вклад ООН в гуманитарное разминирование Украины в этом году, в частности, путем создания новых программ и проектов», — добавил Шмыгаль.

Діло По материалам:

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