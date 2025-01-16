ООН в этом году планирует привлечь более $2,6 млрд для помощи Украине — Finance.ua
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ООН в этом году планирует привлечь более $2,6 млрд для помощи Украине

Казна и Политика
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ООН в этом году планирует привлечь более $2,6 млрд для помощи Украине
ООН в этом году планирует привлечь более $2,6 млрд для помощи Украине
В 2025 году Организация Объединенных Наций планирует привлечь более $2,6 млрд для гуманитарных нужд украинцев.
Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
По его словам, реализацию плана гуманитарных нужд и реагирования ООН в Украине в 2025 году он обсудил с заместителем генсека ООН по гуманитарным вопросам, координатором чрезвычайной помощи Томом Флетчером и верховным комиссаром ООН по делам беженцев Филиппо Гранди.
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Также в ходе встречи обсудили действующие и новые программы поддержки. В частности, обеспечение питьевой водой громад на юге Украины, разминирование, альтернативные источники тепла и энергии, восстановление жилья и строительство укрытий, программы развития бизнеса.
«Ожидаем, что все программы помощи для украинцев будут продолжены, а также рассчитываем на весомый вклад ООН в гуманитарное разминирование Украины в этом году, в частности, путем создания новых программ и проектов», — добавил Шмыгаль.
По материалам:
Діло
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