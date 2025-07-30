Какой экономический эффект от деятельности НАБУ и САП за 4 года (таблица) — Finance.ua
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Какой экономический эффект от деятельности НАБУ и САП за 4 года (таблица)

Казна и Политика
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Какой экономический эффект от деятельности НАБУ и САП за 4 года (таблица)
Какой экономический эффект от деятельности НАБУ и САП за 4 года (таблица)
Деятельность НАБУ и САП прежде всего направлена на расследование коррупционных преступлений и привлечение виновных к ответственности. Однако это также дает ощутимый государственный экономический результат.
Так, за 4 года экономический эффект от деятельности Национального антикоррупционного бюро Украины и Специализированной антикоррупционной прокуратуры в 2021—2025 годах составил 16,8 млрд грн.
Об этом сообщили в НАБУ.
Что входит
Экономический эффект деятельности НАБУ и САП включает не только возмещение государству фигурантами коррупционных дел, а также средства и имущество, хищение которых удалось предотвратить, активы и расходы, переданные на нужды ВСУ по решению суда, конфискованное имущество и взысканные залоги.
Экономический эффект за 2021−2025 годы:
20212,7 млрд грн
20223,4 млрд грн
20234,7 млрд грн
20244,5 млрд грн
2025 (первое полугодие)1,5 млрд грн
Благодаря НАБУ и САП 2,85 млрд грн передано на нужды ВСУ.
Все это стало возможным с помощью ежедневной работы детективов и прокуроров, защищающих власть от коррупции.
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25 июля Президент Украины Владимир Зеленский внес законопроект, в котором содержатся нормы о независимости антикоррупционных органов НАБУ и САП, в Верховную Раду Украины. На сайте Рады сообщается, что законопроект был направлен на рассмотрение Комитета ВРУ по вопросам правоохранительной деятельности.
В документе сообщается, что подразделение внутреннего контроля НАБУ, САП, БЭБ, Офиса генпрокурора Украины, Нацполиции — по методологии, согласованной со Службой безопасности Украины, — не реже одного раза в два года должно будет проводить полиграфологические исследования сотрудников этих органов на предмет совершения действий в пользу россии.
В Специализированной антикоррупционной прокуратуре и Национальном антикоррупционном бюро поддержали президентский законопроект. «Поданный Президентом Украины как безотлагательный, восстанавливает все процессуальные полномочия и гарантии независимости НАБУ и САП», — отмечается в сообщении пресс-службы САП.

Справка Finance.ua:

  • 22 июля Верховная Рада ограничила независимость НАБУ и САП. За соответствующий законопроект № 12414 о внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс относительно особенностей досудебного расследования уголовных правонарушений, связанных с исчезновением лиц без вести при особых обстоятельствах в условиях военного положения, во втором чтении и в целом проголосовали 263 народных депутата.
  • В частности, правками к законопроекту генпрокурор наделен полномочиями: быть фактическим руководителем САП и передоверять полномочия прокурора САП другим прокурорам; предоставлять НАБУ обязательные письменные указания и истребовать материалы любых дел; передоверять востребованные дела любым прокурорам; передоверять расследование дел, относящихся к подследственности НАБУ, другим органам.
  • Европейский Союз пока не собирается поднимать вопрос о приостановлении финансовой помощи Украине из-за действий украинских властей в отношении НАБУ и САП. Об этом, отвечая на вопросы корреспондентки «Европейской правды», заявил спикер Еврокомиссии Гийом Мерсье.
По материалам:
Finance.ua
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