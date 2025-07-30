Какой экономический эффект от деятельности НАБУ и САП за 4 года (таблица) — Finance.ua

Какой экономический эффект от деятельности НАБУ и САП за 4 года (таблица) Сегодня 12:00 — Казна и Политика

Какой экономический эффект от деятельности НАБУ и САП за 4 года (таблица)

Деятельность НАБУ и САП прежде всего направлена на расследование коррупционных преступлений и привлечение виновных к ответственности. Однако это также дает ощутимый государственный экономический результат.

Так, за 4 года экономический эффект от деятельности Национального антикоррупционного бюро Украины и Специализированной антикоррупционной прокуратуры в 2021—2025 годах составил 16,8 млрд грн.

Об этом сообщили в НАБУ.

Что входит

Экономический эффект деятельности НАБУ и САП включает не только возмещение государству фигурантами коррупционных дел, а также средства и имущество, хищение которых удалось предотвратить, активы и расходы, переданные на нужды ВСУ по решению суда, конфискованное имущество и взысканные залоги.

Экономический эффект за 2021−2025 годы:

2021 2,7 млрд грн 2022 3,4 млрд грн 2023 4,7 млрд грн 2024 4,5 млрд грн 2025 (первое полугодие) 1,5 млрд грн

Благодаря НАБУ и САП 2,85 млрд грн передано на нужды ВСУ.

Все это стало возможным с помощью ежедневной работы детективов и прокуроров, защищающих власть от коррупции.

25 июля Президент Украины Владимир Зеленский внес законопроект , в котором содержатся нормы о независимости антикоррупционных органов НАБУ и САП, в Верховную Раду Украины. На сайте Рады сообщается, что законопроект был направлен на рассмотрение Комитета ВРУ по вопросам правоохранительной деятельности.

В документе сообщается, что подразделение внутреннего контроля НАБУ, САП, БЭБ, Офиса генпрокурора Украины, Нацполиции — по методологии, согласованной со Службой безопасности Украины, — не реже одного раза в два года должно будет проводить полиграфологические исследования сотрудников этих органов на предмет совершения действий в пользу россии.

В Специализированной антикоррупционной прокуратуре и Национальном антикоррупционном бюро поддержали президентский законопроект. «Поданный Президентом Украины как безотлагательный, восстанавливает все процессуальные полномочия и гарантии независимости НАБУ и САП», — отмечается в сообщении пресс-службы САП.

Справка Finance.ua:

22 июля Верховная Рада ограничила независимость НАБУ и САП. За соответствующий законопроект № 12414 о внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс относительно особенностей досудебного расследования уголовных правонарушений, связанных с исчезновением лиц без вести при особых обстоятельствах в условиях военного положения, во втором чтении и в целом проголосовали 263 народных депутата.

В частности, правками к законопроекту генпрокурор наделен полномочиями: быть фактическим руководителем САП и передоверять полномочия прокурора САП другим прокурорам; предоставлять НАБУ обязательные письменные указания и истребовать материалы любых дел; передоверять востребованные дела любым прокурорам; передоверять расследование дел, относящихся к подследственности НАБУ, другим органам.

Европейский Союз пока не собирается поднимать вопрос о приостановлении финансовой помощи Украине из-за действий украинских властей в отношении НАБУ и САП. Об этом, отвечая на вопросы корреспондентки «Европейской правды», заявил спикер Еврокомиссии Гийом Мерсье.

Ранее бизнес и общественные объединения призвали отменить закон о НАБУ/САП.

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