Япония представит новаторские технологии для дистанционного строительства в Украине — Finance.ua
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Япония представит новаторские технологии для дистанционного строительства в Украине

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Япония представит новаторские технологии для дистанционного строительства в Украине
Япония представит новаторские технологии для дистанционного строительства в Украине
В рамках проекта JUPITeR Япония предоставит Украине технологии внедрения строительства с использованием дистанционного управления.
Об этом сообщило Министерство развития общин и территорий.
Японские технологии строительства с использованием дистанционного управления предусматривают то, что оператор может подключаться к тяжелой строительной технике с помощью сети и управлять ее действиями, находясь где угодно в мире.
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«Такие инновации могут помочь нам реинтегрировать ветеранов в гражданскую жизнь, обеспечить достойной работой людей с инвалидностью, предоставить гибкие возможности для трудоустройства женщинам в декретном отпуске, а также гарантировать, что выпускники профтехучилищ смогут работать на передовой современной технике. Это путь к инклюзивному и технологическому будущему Украины», — подчеркнул Артем Гусак.
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Дополнительно украинская сторона выразила интерес, чтобы в ГП «Учебный центр по подготовке, переподготовке и повышению квалификации кадров» в рамках украинско-японского сотрудничества был поставлен электронный симулятор, на котором студенты-операторы тяжелой строительной техники смогут пройти обучение.

Что предлагают

Осенью японская сторона намерена поставить симуляционное оборудование в Украину и оборудовать первый временный центр управления, чтобы продемонстрировать на деле современные технологии строительства на основе дистанционного управления.
Это сотрудничество подчеркивает стремление Украины к инновациям и инклюзивному развитию, а также демонстрирует прочность партнерских отношений с Японией в восстановлении Украины и общие цели.

Справка Finance.ua

  • Платформу JUPITeR Украина и Япония начали в январе 2025 года с целью привлечения японских технологий и экспертизы в процесс восстановления Украины. Инициатива предусматривает сотрудничество в области транспортной инфраструктуры, жилищного строительства, логистики и восстановления объектов критической инфраструктуры.
По материалам:
Finance.ua
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