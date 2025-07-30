Япония представит новаторские технологии для дистанционного строительства в Украине — Finance.ua

Япония представит новаторские технологии для дистанционного строительства в Украине
В рамках проекта JUPITeR Япония предоставит Украине технологии внедрения строительства с использованием дистанционного управления.
Об этом сообщило Министерство развития общин и территорий.
Японские технологии строительства с использованием дистанционного управления предусматривают то, что оператор может подключаться к тяжелой строительной технике с помощью сети и управлять ее действиями, находясь где угодно в мире.
«Такие инновации могут помочь нам реинтегрировать ветеранов в гражданскую жизнь, обеспечить достойной работой людей с инвалидностью, предоставить гибкие возможности для трудоустройства женщинам в декретном отпуске, а также гарантировать, что выпускники профтехучилищ смогут работать на передовой современной технике. Это путь к инклюзивному и технологическому будущему Украины», — подчеркнул Артем Гусак.
Дополнительно украинская сторона выразила интерес, чтобы в ГП «Учебный центр по подготовке, переподготовке и повышению квалификации кадров» в рамках украинско-японского сотрудничества был поставлен электронный симулятор, на котором студенты-операторы тяжелой строительной техники смогут пройти обучение.
Что предлагают
Осенью японская сторона намерена поставить симуляционное оборудование в Украину и оборудовать первый временный центр управления, чтобы продемонстрировать на деле современные технологии строительства на основе дистанционного управления.
Это сотрудничество подчеркивает стремление Украины к инновациям и инклюзивному развитию, а также демонстрирует прочность партнерских отношений с Японией в восстановлении Украины и общие цели.
Справка Finance.ua
- Платформу JUPITeR Украина и Япония начали в январе 2025 года с целью привлечения японских технологий и экспертизы в процесс восстановления Украины. Инициатива предусматривает сотрудничество в области транспортной инфраструктуры, жилищного строительства, логистики и восстановления объектов критической инфраструктуры.
Поделиться новостью