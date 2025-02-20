Япония помогает Украине усиливать устойчивость энергосистемы — Finance.ua

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Япония помогает Украине усиливать устойчивость энергосистемы

Энергетика
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Япония помогает Украине усиливать устойчивость энергосистемы
Япония помогает Украине усиливать устойчивость энергосистемы
Украина очень ценит поддержку партнеров из ПРООН и Правительства Японии, которые реализуют в Украине проекты для восстановления энергетической инфраструктуры, усиления устойчивости энергосистемы и развития распределенной генерации.
Об этом заявил заместитель министра энергетики Украины Николай Колесник во время заседания Наблюдательного совета проектов по финансированию правительства Японии (JSB), целью которых является содействие безопасности людей в Украине.
«Мы благодарны Правительству Японии и ПРООН за помощь, оказываемую Украине в рамках реализации проектов, направленных на содействие безопасности людей в Украине. россия продолжает прицельные атаки на украинский энергетический сектор, пытаясь нанести вред непосредственно гражданскому населению. Поэтому такие проекты сотрудничества имеют особое значение», — отметил Николай Колесник.
Замминистра подчеркнул, что Минэнерго поддерживает начало нового проекта сотрудничества «Инклюзивная поддержка восстановления для устойчивости и безопасности людей в Украине», реализация которого начнется 31 марта 2025 года.
Одной из приоритетных сфер реализации проекта является восстановление объектов критической инфраструктуры и предоставление необходимого оборудования для поддержки энергетики.
«У нас есть много оборудования для производства электроэнергии, предоставленного ПРООН для органов местного самоуправления, а также для энергетических компаний. И это часть правительственной стратегии развития децентрализованной системы энергогенерации. Это самая устойчивая инвестиция, и мы очень благодарны за это. Я верю, что наше будущее сотрудничество приведет к появлению еще большего количества взаимовыгодных проектов», — резюмировал Николай Колесник.
По материалам:
Finance.ua
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