Япония передаст Украине 3 млрд долларов доходов из замороженных активов рф — Finance.ua
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Япония передаст Украине 3 млрд долларов доходов из замороженных активов рф

Казна и Политика
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Япония передаст Украине 3 млрд долларов доходов из замороженных активов рф
Япония передаст Украине 3 млрд долларов доходов из замороженных активов рф
Кабинет Министров утвердил соглашение с Японией, которое позволит получить около 3 млрд долларов в рамках инициативы G7 Extraordinary Revenue Acceleration (ERA).
Об этом сообщил Премьер-министр Украины Денис Шмигаль.
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«Эти средства будут обеспечены доходами от замороженных российских активов и направлены на приоритетные расходы бюджета, восстановление и развитие Украины», — отметил он.
По словам Главы Правительства, в рамках указанного механизма Украина привлечет 50 млрд долларов.
Денис Шмигаль отметил важность инициативы ERA, которая способствует финансовой поддержке Украины, и поблагодарил партнеров из G7 и ЕС за создание механизма, заставляющего россию компенсировать нанесенный ущерб.
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«Рассчитываем, что все обездвиженные активы агрессора будут конфискованы и направлены на восстановление Украины», — подчеркнул Премьер-министр.
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По материалам:
Finance.ua
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