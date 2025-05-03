Япония передаст Украине 3 млрд долларов доходов из замороженных активов рф — Finance.ua

Япония передаст Украине 3 млрд долларов доходов из замороженных активов рф Сегодня 10:24 — Казна и Политика

Япония передаст Украине 3 млрд долларов доходов из замороженных активов рф

Кабинет Министров утвердил соглашение с Японией, которое позволит получить около 3 млрд долларов в рамках инициативы G7 Extraordinary Revenue Acceleration (ERA).

Об этом сообщил Премьер-министр Украины Денис Шмигаль.

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«Эти средства будут обеспечены доходами от замороженных российских активов и направлены на приоритетные расходы бюджета, восстановление и развитие Украины», — отметил он.

По словам Главы Правительства, в рамках указанного механизма Украина привлечет 50 млрд долларов.

Денис Шмигаль отметил важность инициативы ERA, которая способствует финансовой поддержке Украины, и поблагодарил партнеров из G7 и ЕС за создание механизма, заставляющего россию компенсировать нанесенный ущерб.

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«Рассчитываем, что все обездвиженные активы агрессора будут конфискованы и направлены на восстановление Украины», — подчеркнул Премьер-министр.

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