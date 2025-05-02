Euroclear планирует перераспределить три миллиарда евро замороженных российских активов — Reuters Сегодня 19:13

Euroclear планирует перераспределить три миллиарда евро замороженных российских активов — Reuters

Международная клиринговая компания Euroclear намерена изъять и распределить около трех миллиардов евро от замороженных российских средств. Эти деньги пойдут на компенсации западным инвесторам, пострадавшим от решений российского правительства.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники и полученные документы.

Собеседники говорят, что речь идет о деньгах, принадлежащих физическим и юридическим лицам, попавшим под санкции Европейского Союза после полномасштабного вторжения россии в Украину в 2022 году.

Согласно источникам агентства, Euroclear перераспределит три миллиарда из примерно десяти миллиардов евро наличности, замороженной в рамках санкций. В марте компания получила соответствующее разрешение от компетентного органа Бельгии, а 1 апреля уведомила своих клиентов о подготовке к выплатам.

«Мы получили разрешение от нашего компетентного органа разморозить суммы компенсации и сделать их доступными для наших участников», — говорится в информационном документе Euroclear.

Читайте также Пышный рассказал, когда Украина надеется получить доступ к замороженным активам рф

Эти выплаты станут ответом на действия российского правительства, которое в прошлом году конфисковало миллиарды из средств западных инвесторов, находившихся на территории россии. Кто именно получит компенсации, пока неизвестно.

В компании подчеркнули, что не определяют ни объем, ни форму санкций, поскольку Euroclear выполняет санкционные решения, но не принимает их самостоятельно. Бельгийское правительство отказалось комментировать ситуацию, а Министерство финансов рф не ответило на запрос Reuters.

Критики такого шага указывают на то, что перераспределение российских активов в пользу западных компаний может вызвать этические и политические вопросы.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.