Euroclear планирует перераспределить три миллиарда евро замороженных российских активов — Reuters — Finance.ua
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Euroclear планирует перераспределить три миллиарда евро замороженных российских активов — Reuters

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Euroclear планирует перераспределить три миллиарда евро замороженных российских активов — Reuters
Euroclear планирует перераспределить три миллиарда евро замороженных российских активов — Reuters
Международная клиринговая компания Euroclear намерена изъять и распределить около трех миллиардов евро от замороженных российских средств. Эти деньги пойдут на компенсации западным инвесторам, пострадавшим от решений российского правительства.
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники и полученные документы.
Собеседники говорят, что речь идет о деньгах, принадлежащих физическим и юридическим лицам, попавшим под санкции Европейского Союза после полномасштабного вторжения россии в Украину в 2022 году.
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Согласно источникам агентства, Euroclear перераспределит три миллиарда из примерно десяти миллиардов евро наличности, замороженной в рамках санкций. В марте компания получила соответствующее разрешение от компетентного органа Бельгии, а 1 апреля уведомила своих клиентов о подготовке к выплатам.
«Мы получили разрешение от нашего компетентного органа разморозить суммы компенсации и сделать их доступными для наших участников», — говорится в информационном документе Euroclear.
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Эти выплаты станут ответом на действия российского правительства, которое в прошлом году конфисковало миллиарды из средств западных инвесторов, находившихся на территории россии. Кто именно получит компенсации, пока неизвестно.
В компании подчеркнули, что не определяют ни объем, ни форму санкций, поскольку Euroclear выполняет санкционные решения, но не принимает их самостоятельно. Бельгийское правительство отказалось комментировать ситуацию, а Министерство финансов рф не ответило на запрос Reuters.
Критики такого шага указывают на то, что перераспределение российских активов в пользу западных компаний может вызвать этические и политические вопросы.
По материалам:
suspilne.media
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