Зеленский подписал закон, способствующий совместному производству оружия — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Зеленский подписал закон, способствующий совместному производству оружия

Казна и Политика
102
Зеленский подписал закон, способствующий совместному производству оружия
Зеленский подписал закон, способствующий совместному производству оружия
Зеленский подписал евроинтеграционный законопроект № 7508, который вводит ряд инструментов для упрощения работы механизма государственно-частного партнерства (ГЧП) и возможность создавать совместные оборонные проекты между государственными и частными оборонными компаниями.
«Возвращен с подписью от Президента Украины», — сказано в сообщении о состоянии прохождения документа.

Цель

привлечь частные инвестиции в восстановление разрушенных объектов и создание новых проектов, отвечающих потребностям обновленной экономики Украины.
Законопроект дает много возможностей для восстановления Украины и развития экономики, и в том числе — для оборонно-промышленного комплекса.
Он впервые вводит возможность создавать совместные оборонные проекты между государственными и частными оборонными компаниями. Действующее законодательство этого не предусматривало.
Также закон, как ожидается, откроет двери для разных вариантов сотрудничества, которые приведут к усилению оборонно-промышленного комплекса Украины, в том числе к привлечению большего количества инвестиций.

Ключевые изменения, предусмотренные законопроектом:

  • внедрение механизма рассрочки оплаты инфраструктурных объектов;
  • упрощение подготовки проектов ГЧП — без обязательного технико-экономического обоснования и анализа эффективности;
  • возможность реализации небольших проектов стоимостью до 5,3 млн евро;
  • создание электронной системы для проведения конкурсов;
  • установление стандартных квалификационных требований к частным инвесторам;
  • расширение возможностей органов местного самоуправления в сфере партнерств.
Место для вашей рекламы
Ранее Зеленский анонсировал расширение программы «Контракт 18−24» для операторов дронов. «Правительство уже подготовило расширение программы контрактов 18−24, чтобы программа привлекала мотивированных людей именно для работы с дронами. Премьер-министр Украины Юлия Свириденко представит эту программу», — заявил президент.
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems