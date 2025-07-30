Зеленский подписал закон, способствующий совместному производству оружия — Finance.ua

Зеленский подписал закон, способствующий совместному производству оружия
Зеленский подписал евроинтеграционный законопроект № 7508, который вводит ряд инструментов для упрощения работы механизма государственно-частного партнерства (ГЧП) и возможность создавать совместные оборонные проекты между государственными и частными оборонными компаниями.
«Возвращен с подписью от Президента Украины», — сказано в сообщении о состоянии прохождения документа.
Цель
привлечь частные инвестиции в восстановление разрушенных объектов и создание новых проектов, отвечающих потребностям обновленной экономики Украины.
Законопроект дает много возможностей для восстановления Украины и развития экономики, и в том числе — для оборонно-промышленного комплекса.
Он впервые вводит возможность создавать совместные оборонные проекты между государственными и частными оборонными компаниями. Действующее законодательство этого не предусматривало.
Также закон, как ожидается, откроет двери для разных вариантов сотрудничества, которые приведут к усилению оборонно-промышленного комплекса Украины, в том числе к привлечению большего количества инвестиций.
Ключевые изменения, предусмотренные законопроектом:
- внедрение механизма рассрочки оплаты инфраструктурных объектов;
- упрощение подготовки проектов ГЧП — без обязательного технико-экономического обоснования и анализа эффективности;
- возможность реализации небольших проектов стоимостью до 5,3 млн евро;
- создание электронной системы для проведения конкурсов;
- установление стандартных квалификационных требований к частным инвесторам;
- расширение возможностей органов местного самоуправления в сфере партнерств.
Ранее Зеленский анонсировал расширение программы «Контракт 18−24» для операторов дронов. «Правительство уже подготовило расширение программы контрактов 18−24, чтобы программа привлекала мотивированных людей именно для работы с дронами. Премьер-министр Украины Юлия Свириденко представит эту программу», — заявил президент.
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