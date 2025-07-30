Зеленский подписал закон, способствующий совместному производству оружия — Finance.ua

Зеленский подписал закон, способствующий совместному производству оружия Сегодня 11:55 — Казна и Политика

Зеленский подписал закон, способствующий совместному производству оружия

Зеленский подписал евроинтеграционный законопроект № 7508, который вводит ряд инструментов для упрощения работы механизма государственно-частного партнерства (ГЧП) и возможность создавать совместные оборонные проекты между государственными и частными оборонными компаниями.

«Возвращен с подписью от Президента Украины», — сказано в сообщении о состоянии прохождения документа.

Цель

привлечь частные инвестиции в восстановление разрушенных объектов и создание новых проектов, отвечающих потребностям обновленной экономики Украины.

Законопроект дает много возможностей для восстановления Украины и развития экономики, и в том числе — для оборонно-промышленного комплекса.

Он впервые вводит возможность создавать совместные оборонные проекты между государственными и частными оборонными компаниями. Действующее законодательство этого не предусматривало.

Также закон, как ожидается, откроет двери для разных вариантов сотрудничества, которые приведут к усилению оборонно-промышленного комплекса Украины, в том числе к привлечению большего количества инвестиций.

Ключевые изменения, предусмотренные законопроектом:

внедрение механизма рассрочки оплаты инфраструктурных объектов;

упрощение подготовки проектов ГЧП — без обязательного технико-экономического обоснования и анализа эффективности;

возможность реализации небольших проектов стоимостью до 5,3 млн евро;

создание электронной системы для проведения конкурсов;

установление стандартных квалификационных требований к частным инвесторам;

расширение возможностей органов местного самоуправления в сфере партнерств.

Ранее Зеленский анонсировал расширение программы «Контракт 18−24» для операторов дронов. «Правительство уже подготовило расширение программы контрактов 18−24, чтобы программа привлекала мотивированных людей именно для работы с дронами. Премьер-министр Украины Юлия Свириденко представит эту программу», — заявил президент.

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