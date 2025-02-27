Администрация Трампа отменяет более 90% иностранных грантов USAID — Finance.ua

Администрация Трампа отменяет более 90% иностранных грантов USAID Сегодня 10:44

Администрация Трампа отменяет более 90% иностранных грантов USAID

90% иностранных грантов Агентства США по международному развитию (USAID), пишет Администрация президента США Дональда Трампа заявила об аннулировании болеемеждународному развитию (USAID), пишет CNN

В администрации Трампа заявили, что отменят 5800 из 6200 многолетних контрактов USAID, что предполагает сокращение на 54 миллиарда долларов. Также будут отменены 4100 из 9100 грантов Госдепартамента, это будет сокращение на 4,4 миллиарда долларов. Кроме того, США планируют прекратить помощь иностранным государствам в 60 миллиардов долларов.

Государственный департамент заявил, что госсекретарь Марко Рубио «принял окончательное решение по каждому решению на индивидуальной основе, утвердительно избрав либо сохранение решения, либо его прекращение в соответствии с условиями инструмента или независимого юридического органа как не отвечающего национальным интересам и внешней политике Соединенных Штатов».

Как отмечает CNN, значительное сокращение иностранных грантов наносит удар по работе некоммерческих организаций и подрядчиков. Программы помощи по всему миру были остановлены из-за масштабной заморозки финансирования и пересмотра миллиардов долларов помощи.

Ранее Politico сообщало, что в Госдепе США составляют список дополнительных исключений из мер по замораживанию помощи для Украины.

Предлагаемые исключения касаются экономической поддержки Украины и разминирования ее территории, программ по контролю за наркотиками и здравоохранением, а также счетов для финансирования поддержки демократических институтов и гражданского общества.

УНІАН По материалам:

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