Италия ужесточила требования для получения гражданства — Finance.ua

Италия ужесточила требования для получения гражданства Сегодня 18:00 — Мир

Италия ужесточила требования для получения гражданства

Ранее наличие итальянских корней было достаточным для того, чтобы человеку выдали гражданство Италии. Однако недавно правительство ужесточило правила выдачи гражданства по происхождению.

Теперь тем людям, у которых есть итальянские корни, стало труднее получить паспорт страны, сообщает CNN

Ранее право на получение гражданства имели те, чьи предки были итальянцами и жили в стране после 17 марта 1861 года, когда было создано Королевство Италия. Однако теперь все стало гораздо сложнее. 28 марта правительство Италии ужесточило правила получения гражданства по происхождению.

Согласно новым правилам, заявители должны:

иметь по крайней мере одного итальянского родителя или дедушку, или бабушку;

продемонстрировать знание итальянского языка, что раньше было необходимо только для натурализации через проживание или брак;

сдать квалификационный экзамен — это государственный экзамен из 5 частей, который проводится несколько раз в год. Или эквивалентный тест высшего уровня для тех, кто не проживает в Италии.

Заявителям не обязательно жить в Италии, однако они все же должны прожить в стране 3 года, чтобы иметь право на подачу заявки.

Закон будет передан в парламент для ратификации через 60 дней, и в него еще могут внести некоторые изменения. Однако новые заявки на гражданство уже должны удовлетворять этим требования.

Напомним, в регионе Тренто на севере Италии будут платить по 100 тысяч евро итальянцам, готовым поселиться в горных городках. Те, кто согласится с предложением, должны прожить в регионе 10 лет или сдать жилье в аренду на этот период. Речь идет о регионе, где горный массив Доломиты встречается с Альпами. Для этого проекта рассматривают 33 города, которые находятся фактически «на грани вымирания», поскольку количество пустующих и заброшенных домов превышает количество заселенных.

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