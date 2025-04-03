Италия ужесточила требования для получения гражданства — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Италия ужесточила требования для получения гражданства

Мир
23
Италия ужесточила требования для получения гражданства
Италия ужесточила требования для получения гражданства
Ранее наличие итальянских корней было достаточным для того, чтобы человеку выдали гражданство Италии. Однако недавно правительство ужесточило правила выдачи гражданства по происхождению.
Теперь тем людям, у которых есть итальянские корни, стало труднее получить паспорт страны, сообщает CNN.
Ранее право на получение гражданства имели те, чьи предки были итальянцами и жили в стране после 17 марта 1861 года, когда было создано Королевство Италия. Однако теперь все стало гораздо сложнее. 28 марта правительство Италии ужесточило правила получения гражданства по происхождению.
Согласно новым правилам, заявители должны:
  • иметь по крайней мере одного итальянского родителя или дедушку, или бабушку;
  • продемонстрировать знание итальянского языка, что раньше было необходимо только для натурализации через проживание или брак;
  • сдать квалификационный экзамен — это государственный экзамен из 5 частей, который проводится несколько раз в год. Или эквивалентный тест высшего уровня для тех, кто не проживает в Италии.

Страхование для выезда за границу 🧐

Заявителям не обязательно жить в Италии, однако они все же должны прожить в стране 3 года, чтобы иметь право на подачу заявки.
Закон будет передан в парламент для ратификации через 60 дней, и в него еще могут внести некоторые изменения. Однако новые заявки на гражданство уже должны удовлетворять этим требования.
Напомним, в регионе Тренто на севере Италии будут платить по 100 тысяч евро итальянцам, готовым поселиться в горных городках. Те, кто согласится с предложением, должны прожить в регионе 10 лет или сдать жилье в аренду на этот период. Речь идет о регионе, где горный массив Доломиты встречается с Альпами. Для этого проекта рассматривают 33 города, которые находятся фактически «на грани вымирания», поскольку количество пустующих и заброшенных домов превышает количество заселенных.
Помогите нам сделать контент еще более полезным для вас! Finance.ua создал небольшой опрос, чтобы учесть ваши пожелания и интересы при создании материалов. Это займет всего несколько минут, но позволит улучшить наши тексты.

👉 Пройти опрос

По материалам:
Телеканал 24
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Верифицированную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems