Аренда жилья в Испании и Италии: какие налоги придется заплатить владельцу — Finance.ua

Аренда жилья в Испании и Италии: какие налоги придется заплатить владельцу Сегодня 21:03 — Личные финансы

Аренда жилья в Испании и Италии: какие налоги придется заплатить владельцу

Сдача недвижимости в аренду за границей — один из самых популярных способов получения пассивного дохода. Особой популярностью среди инвесторов пользуются страны Южной Европы, в частности, Испания и Италия, где стабильный спрос на арендуемое жилье среди туристов и местных жителей.

Впрочем, следует помнить: вместе с прибылью арендодатель получает и налоговые обязательства. Как регулируется налогообложение арендованного жилья в Испании и Италии — рассказал Finance.ua в статье.

Италия

Владельцы недвижимости в Италии, сдающие свое жилье в аренду, также должны платить налоги. К тому же немалые. Так, существует два варианта налогообложения — стандартная и фиксированная ставки. Как правило, размер налога зависит от размера годовой прибыли арендодателя и составляет:

23% от прибыли, если она менее 28 тыс. евро;

35% - если размер прибыли от 28 тыс. до 50 тыс. евро;

43% - если прибыль превышает 50 тыс. евро.

Так что, с одной стороны, дорогую недвижимость можно дороже сдать в аренду. А с другой — за нее придется платить более высокие налоги, которые заберут значительную часть суммы дохода. Кроме того, владельцу недвижимости нужно еще и учитывать базовые расходы на содержание жилья.

В целом, стоимость самой аренды зависит от ряда факторов и параметров, таких как тип жилья, площадь, срок сдачи, регион. К примеру, за маленькую квартиру на побережье арендаторы платят около 600−700 евро в месяц, а вот стоимость аренды в Риме уже стартует от 1 100−1 200 евро.

Для сдающих свою недвижимость в посуточную аренду размер налоговой ставки зависит от количества квартир:

21% - если в краткосрочную аренду сдается только одна квартира;

26% - если до четырех квартир;

10% - если четыре и более квартир.

Также владельцы жилья в этой стране должны платить ежегодные налоги. Их размер зависит от решения коммуны (фактически то же, что территориальная община в Украине) и кадастровой категории недвижимости (или другими словами — от класса жилья).

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Например, в здании, несущем историческую ценность, годовой налог на недвижимость может быть вдвое больше налога в соседнем доме, построенном несколько лет назад.

В общем, годовые налоги могут сильно варьироваться. От 250 евро в год за вторичное жилье эконом-класса стоимостью 50 тыс. евро до 2 тыс. евро в год за квартиру в городах с самыми высокими налоговыми ставками, таких как Рим, Милан или Венеция.

Испания

В этой стране налоговая ставка за доход от сдачи в аренду жилья отличается в зависимости от гражданства собственника недвижимости. Так, для граждан Евросоюза она составляет 19%, а для всех остальных — 24% от полученной прибыли. Налог уплачивается с суммы, которая остается у собственника жилья после вычета всех расходов на содержание имущества.

Кроме того, существует налог на недвижимое имущество с физических лиц, который владелец оплачивает один раз в год. Он составляет 2% кадастровой стоимости жилья или 1,1%, если стоимость недвижимого имущества не пересматривалась последние 10 лет. Налог начисляется только на эти 2% (или на 1,1%). То есть если квартира стоит условно 70 тыс. евро, то эту стоимость нужно умножить на 2%, а затем еще на 19% (или на 24%, если владелец недвижимости — иностранец). И за такое жилье нужно заплатить 266 евро годового налога (или 336 евро, если собственник недвижимости иностранец).

Кроме налогов, собственник недвижимости может оплачивать коммунальные услуги, если об этом договорено с арендаторами. А также собственник ответственен за косметический и капитальный ремонт жилья.

А вот с неуплатой налогов шутить не стоит. Кроме того, что размер штрафа составляет 100% суммы начисленного налога, владелец жилья должен еще и уплатить пеню. А также он теряет право свободно распоряжаться своим имуществом и продавать его, дарить или оформлять в наследство. Самые крайние меры — принудительное взыскание долгов со счетов и конфискация имущества.

Несмотря на это, сдавать жилье в аренду в Испании достаточно выгодно, и это хороший вариант для получения дополнительного пассивного дохода. Даже если сдавать небольшую квартиру в прибрежном городе, рыночная цена которой составляет 100 тыс. евро, то можно получать около 5 тыс. евро чистого дохода ежегодно.

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К тому же законы в Испании составлены таким образом, что защищают права арендодателей и оберегают их от недобросовестных арендаторов. А еще в этой стране высокий спрос на аренду жилья. В частности, среди молодежи. Одно из исследований демонстрирует, что 27% молодых людей в Испании в возрасте от 22 до 29 лет предпочитают снимать жилье, а не копить деньги на покупку. Также долгосрочная аренда в этой стране часто интересует студентов, туристов и иммигрантов, в том числе из Украины.

Детальнее о налоговых обязательствах арендодателей в других странах — читайте в статье по ссылке.

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