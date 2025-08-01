Когда могут прекратить выплачивать пенсию: как узнать — Finance.ua

Когда могут прекратить выплачивать пенсию: как узнать Сегодня 21:00 — Личные финансы

Когда могут прекратить выплачивать пенсию: как узнать

Выплата пенсии может быть прекращена по решению территориальных органов Пенсионного фонда или по решению суда.

Основными причинами прекращения пенсионных выплат могут быть:

если пенсия назначена на основании документов, содержащих ложные сведения;

в случае выезда на постоянное место жительства в страну, с которой Украина не заключила соответствующий договор о выплате пенсий;

в случае предоставления пенсионеру статуса лица, пропавшего без вести при особых обстоятельствах, в соответствии с Законом Украины «О правовом статусе лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах»;

в случае неполучения назначенной пенсии в течение шести месяцев;

при непрохождении физической идентификации в случаях, предусмотренных законодательством.

Могут быть и другие основания. Однако, как отмечалось, решение о прекращении выплаты пенсии принимает территориальный орган ПФУ или суд. Поэтому точная причина, по которой вам прекратили выплачивать пенсию, будет указана в соответствующем решении.

Как узнать

Если вы не получили решения, на основании которого вам прекратили выплачивать пенсию, однако выплаты все же не поступают, прежде всего необходимо установить причины такой ситуации.

Для этого необходимо обратиться в Пенсионный фонд Украины. Это можно сделать как лично, обратившись в соответствующий территориальный орган ПФУ, так и в письменном виде или онлайн, через Портал электронных услуг Пенсионного фонда в личном кабинете.

Если вы не знаете, куда отправлять письменное обращение, то его можно отправить или в соответствующий территориальный орган ПФУ или непосредственно в его главный офис Контакты можно найти по этой ссылке.

В ответе, который должностные лица ПФУ обязаны предоставить обращение, будут указаны причины прекращения выплаты пенсий и название органа, который принял соответствующее решение.

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