Испания трудоустроит миллион иностранцев в течение трех лет из-за старения населения — Finance.ua

Испания трудоустроит миллион иностранцев в течение трех лет из-за старения населения
На фоне старения населения Испания сделала ставку на прием квалифицированных работников из-за границы. За три года она трудоустроит миллион иностранцев, среди которых и украинцы.
Об этом сообщает Euronews.
Причины миграционной политики
По результатам прошлого года экономика Испании росла быстрее, чем у соседей по ЕС (3% против 0,8% в среднем по Евросоюзу. — Ред.)
Эксперты убеждены, что такой рывок во многом обусловлен притоком иностранных рабочих.
Курс на прием квалифицированных работников был подтвержден правительством в 2024 году. В Мадриде собираются за три ближайших года легализовать еще около миллиона человек и так пополнить ряды активной рабочей силы.
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Основная причина такого спроса на мигрантов связана с демографией: население Испании стареет, а рождаемость в стране по итогам 2023 г. оказалась рекордно низкой за всю историю ведения этой статистики (с 1941 года).
Новая стратегия и выгода от мигрантов
К тому же интеграция уже приехавших происходит в большинстве случаев успешно. Ставку на иностранцев сделала пищевая компания BonÀrea, в ее штате люди десятков национальностей.
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«Я перуанец, а в Перу вы не встретите людей со всего мира. Здесь же я увидел коллег из Украины, Марокко, нескольких латиноамериканцев, но в большинстве своем здесь доминируют выходцы из Европы и Африки. У всех есть разные культуры, мышление, язык», — рассказывает Виктор Разури, электромеханик по специальности.
Выбранная Мадридом стратегия идет наперекор антимиграционным настроениям многих европейских стран. По данным испанского правительства, почти половина всех рабочих мест, созданных в стране с 2022 года, заняты иностранцами.
В структуре мигрантов, оседающих в Испании, большую часть занимают латиноамериканцы. Поощряя приток официальных работников, Испания, как и ее соседи, продолжает бороться с прибывающими по Средиземному морю нелегалами и поддерживает инициативы ЕС по регулированию притока беженцев.
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