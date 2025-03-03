Испания признана лучшим направлением для цифровых кочевников в 2025 году: ТОП-10 стран (инфографика) — Finance.ua

Испания признана лучшим направлением для цифровых кочевников в 2025 году: ТОП-10 стран (инфографика) Сегодня 18:33 — Мир

Испания признана лучшим направлением для цифровых кочевников в 2025 году: ТОП-10 стран (инфографика)

Предприниматели, фрилансеры и те, кто работает удаленно, также известные как цифровые кочевники, постоянно ищут места, где они могут процветать в профессиональном и личностном плане.

Читайте также 10 опасных районов в Испании, куда лучше не попадать

Собрав самый высокий балл как идеальное место для этих работников, Испания особенно выделяется своей туристической популярностью, позволяя цифровым кочевникам поддерживать развлекательный образ жизни, а также отвечать профессиональным критериям, которые они установили для себя.

Как выбирали

Эта система рейтинга базируется на шести определяющих факторах, которые указывают, насколько каждая страна удобна для цифровых кочевников. Скорость Интернета — первый определяющий фактор, позволяющий цифровым кочевникам выполнять свои задачи, не беспокоясь о своем подключении к Интернету.

Политика налогообложения является еще одним ключевым фактором в этом индексе, определяя, сколько цифровых кочевников должны платить и сколько они могут извлечь выгоды от периода освобождения от налогообложения, пока они работают удаленно. Налогообложение часто может быть условием «сделать это или нарушить» для цифровых кочевников, которые ищут отличное место для себя и своей карьеры.

Во всех странах есть требования относительно дохода, который должны зарабатывать цифровые кочевники, чтобы иметь право на получение визы. Таким образом, требования к доходу для получения визы являются решающими для цифровых кочевников и должны быть включены в этот индекс. Расходы на жизнь также включены в данную систему рейтинга.

Здравоохранение, которое может предложить страна, — тоже часть индекса, подчеркивая, что цифровые кочевники учитывают, какие услуги они могут получить в определенном месте, прежде чем переехать туда. Популярность в туризме, которая часто описывает, насколько ярким и интересным может быть направление, также является еще одним аспектом, который может повлиять на решение цифровых кочевников поселиться в стране.

Читайте также Аренда в Испании: сколько в среднем платят арендаторы за жилье

10 лучших стран для цифровых кочевников в 2025 году

Исходя из всех этих факторов, в первую десятку стран, являющихся лучшими направлениями для цифровых кочевников, входит Испания, которая выделяется своей популярностью среди туристов, за ней следуют Объединенные Арабские Эмираты, которые позиционируются как вторые по показателю благодаря высокой скорости Интернета и нулевым процентным ставкам. Кюрасао, которое занимает десятое место в этой системе рейтинга, является одной из самых маленьких стран, имеющих подобные налоговые ставки.

Черногория и Багамские острова — третья и четвертая лучшие страны для цифровых кочевников, тогда как Венгрия занимает пятое место.

Далее следует Канада, получив оценку цифрового кочевника 3,43, что ставит страну на шестое место. В то время как Канада занимает столь высокое место, особенно из-за низких требований к минимальному доходу, Румыния, занимающая седьмое место, имеет одно из самых доступных условий жизни в этом списке.

Читайте также В Испании отменили комиссии за мгновенные переводы

Португалия и Бразилия являются восьмой и девятой странами в рейтинге лучших направлений для цифровых кочевников, отличаясь низким налогом, высоким уровнем популярности в туризме и требованиями к минимальному доходу.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.