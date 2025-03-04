Испанская Каталония удваивает туристический налог для отдыхающих — Finance.ua

Испанская Каталония удваивает туристический налог для отдыхающих Сегодня 19:33 — Личные финансы

Испанская Каталония удваивает туристический налог для отдыхающих

Власти Каталонии подписали соглашение о повышении туристического сбора до максимум 15 евро с человека за ночь, что вдвое превышает установленную на данный момент сумму.

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Об этомсообщает Schengen.News.

Каталония, которая является одним из самых привлекательных туристических мест в Испании, ввела налог сначала в 2022 году, чтобы в этом году удвоить его до общей суммы 15 евро на человека за каждую ночь, проведенную в этом регионе, причем цена будет выше в зависимости от типа жилья.

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Теперь туристы, проживающие в пятизвездочных отелях Каталонии, должны заплатить 7,50 евро, примерно 5,70 евро — в четырехзвездочных отелях и 6,25 евро — в арендованных апартаментах.

25% дохода, полученного от туристических сборов, направлять на доступ к жилью

Как отмечается в соглашении, по крайней мере 25 процентов доходов, генерируемых этой задачей, будут направлены на финансирование жилищной политики и предоставление жилья группам людей, которые не могут себе этого позволить.

Туристический налог в Барселоне может достигать 15 евро за ночь, тогда как в остальном регионе его можно увеличить только при определенных условиях. Такие условия включают доплату, ранее действовавшую только в Барселоне.

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Жессика Альбиах, лидер Коммун в парламенте, и Алисия Ромеро, министр экономики, подписали на прошлой неделе новое соглашение, которое является частью новой налоговой меры. Чиновники также договорились удвоить налог на передачу электроэнергии до 20 процентов для тех, кто владеет более чем пятью квартирами.

Сектор гостеприимства Барселоны выступает против новых мер

Хотя многие жаловались, что эта сумма слишком высока и может отпугнуть туристов, чиновники сказали, что это разумный налог, особенно учитывая популярность Каталонии как туристического направления.

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«Человек, который приезжает в Каталонию, заплатив 400 или 500 евро за ночь в отеле, может заплатить на 7 евро больше. У нас рекордное количество туристов, и новые цифры налога, о которых мы говорим, не налагают никаких ограничений ни на туризм, ни на приезд посетителей», — сказал Дэвид Сид, спикер парламента.

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