Что будет за самовольную врезку в газовую трубу (штрафы) — Finance.ua
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Что будет за самовольную врезку в газовую трубу (штрафы)

Личные финансы
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Что будет за самовольную врезку в газовую трубу (штрафы)
Что будет за самовольную врезку в газовую трубу (штрафы)
Как только в Украине стали устанавливать счетчики (воды, света или газа), стало популярным их обходить. Желая сэкономить, люди не только вешали на приборы учета разнообразные магниты, но и проводили целые секретные, обходные сети.
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Но незаконное вмешательство в газораспределительную систему, в частности самовольная врезка в газопровод, представляет серьезную угрозу для жизни и безопасности людей, а также для целостности инфраструктуры. Проводить любые работы с газовыми сетями могут только квалифицированные исполнители, имеющие соответствующее разрешение — оператор ГРС.
Об этом пишет Газправда.
Несанкционированная врезка в газопровод — одна из наиболее опасных афер в сфере ЖКХ.
  • Во-первых, она может стать смертельной.
  • Во-вторых, вместо экономии вы получите огромный штраф — несравненно больше всех возможных выгод от врезки.
Для тех, кто не знает: врезками называются самопроизвольные подключения к газовой сети без разрешения и контроля специалистов. Операторы ГРС часто фиксируют незаконные вмешательства в работу газовой системы.
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Чем опасна врезка
Самодельные врезки, в первую очередь, опасны большим риском утечки газа. Обычно такие скрытые соединения, патрубки или отводы не герметичны. Поэтому самовольные подключения не только нарушают закон, но и несут большую угрозу вашей жизни и здоровью. А также для жизни и здоровья ваших близких и даже соседей.
  • Во-первых, существует большая опасность отравления: утечка может быть незаметной, но вредить самочувствию.
  • Во-вторых, утечка газа может привести к пожару и даже взрыву. Думаем, не стоит объяснять, сколь масштабными и трагическими могут быть последствия.
Как «тайное» становится явным
Специалисты «Газсети» и других операторов ГРС регулярно проводят проверки счетчиков газа. При таких проверках внимание обращают на внешнее состояние счетчика, наличие повреждений и следов вмешательства.
Также специалисты анализируют потребление газа. Если ваши объемы топлива стали резко отличаться от привычных показаний — это может свидетельствовать о вероятном незаконном подключении.
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Также газовщики, согласно утвержденным графикам, проводят обследование герметичности газопроводов и часто при обнаружении и ликвидации утечки природного газа устанавливают факты самовольной врезки.

Штрафы

В большинстве случаев такая афера выльется в значительно большие расходы, чем платеж за реально потребленный газ.
После выявления факта нарушения данному жилому помещению доначислят неучтенные кубы за период от 6 месяцев до 2 лет.
За 2 года таких нарушителей ожидает немалый «финансовый сюрприз», часто более 100 тыс. грн.
Нарушителю также будет прекращено газоснабжение. А восстановят его только после уплаты этих средств и после официального присоединения к системе: составление тех. условий, согласование проекта и оплаты всех необходимых услуг оператора ГРС.
Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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