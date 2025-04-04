Испания официально прекратила действие «золотых виз» — Finance.ua

Испания официально прекратила действие «золотых виз» Сегодня 14:33

Испания официально прекратила действие «золотых виз»

Как сообщила Служба по вопросам жилищного строительства и городского развития Испании, с апреля 2025 года официально отменена программа «золотых виз».

Напомним, программа позволяла иностранцам получать вид на жительство в обмен на инвестиции в недвижимость на сумму от 500 000 евро.

«Отменяются льготы, которые предусмотрены в сфере жилой недвижимости, а также для других видов инвестиций, прекращается выдача виз на проживание для инвесторов в Испании», — пишут в сообщении.

Для чего это

Министр жилищного строительства и градостроительства Испании Изабель Родригес заявила, что отмена этой программы должна положительно повлиять на рынок недвижимости, снизив давление на цены и расширив доступ к жилью для испанцев.

Ранее мы писали о рассмотрении старых заявок на визы — все заявки, поданные до апреля 2025 года, будут обработаны по старым правилам.

Продление действующих виз: владельцы уже выданных «золотых виз» смогут продлевать их без изменений.

Программа «золотых виз» принесла Испании миллиарды евро, особенно в сектор недвижимости. Но ее отмена призвана снизить неравенство, вызванное доступностью резиденций через инвестиции.

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