Испания официально прекратила действие «золотых виз» — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Испания официально прекратила действие «золотых виз»

79
Испания официально прекратила действие «золотых виз»
Испания официально прекратила действие «золотых виз»
Как сообщила Служба по вопросам жилищного строительства и городского развития Испании, с апреля 2025 года официально отменена программа «золотых виз».
Напомним, программа позволяла иностранцам получать вид на жительство в обмен на инвестиции в недвижимость на сумму от 500 000 евро.
Читайте также
«Отменяются льготы, которые предусмотрены в сфере жилой недвижимости, а также для других видов инвестиций, прекращается выдача виз на проживание для инвесторов в Испании», — пишут в сообщении.

Для чего это

Министр жилищного строительства и градостроительства Испании Изабель Родригес заявила, что отмена этой программы должна положительно повлиять на рынок недвижимости, снизив давление на цены и расширив доступ к жилью для испанцев.
Место для вашей рекламы
Ранее мы писали о рассмотрении старых заявок на визы — все заявки, поданные до апреля 2025 года, будут обработаны по старым правилам.
Продление действующих виз: владельцы уже выданных «золотых виз» смогут продлевать их без изменений.
Программа «золотых виз» принесла Испании миллиарды евро, особенно в сектор недвижимости. Но ее отмена призвана снизить неравенство, вызванное доступностью резиденций через инвестиции.

Медицинское (туристическое) страхование за границу

Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Верифицированную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems