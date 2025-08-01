Цены на продукты в Украине на уровне Европы, а порой и превосходят (инфографика) — Finance.ua
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Цены на продукты в Украине на уровне Европы, а порой и превосходят (инфографика)

Личные финансы
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Цены на продукты в Украине на уровне Европы, а порой и превосходят (инфографика)
Цены на продукты в Украине на уровне Европы, а порой и превосходят (инфографика)
Как сообщается в Инфляционном отчете НБУ, цены на продовольственные товары в Украине за последние годы приблизились к уровню ЕС.
Так, цены уже превосходят показатели стран-соседей: Румынии, Словакии и Турции.
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С 2016 года цены на продукты в Украине в евро выросли на 79%, в странах ЕС — на 46%. Динамика цен по отдельным товарным группам была неоднородной, как и отклонение цен на отдельные продукты в Украине от цен в странах ЕС.
Цены на хлеб и крупы, фрукты и овощи, пресноводную рыбу остаются ниже, чем в Европе, благодаря меньшим по сравнению с ЕС затратам на сырье, труд и логистику. А подсолнечное масло дешевле (в том числе на 20−25%, чем в Польше) благодаря развитому внутреннему производству.
Цены на продукты в Украине на уровне Европы, а порой и превосходят (инфографика)
Цены на сливочное масло в Украине относительно выше среднеевропейских (в том числе на 20−25% по сравнению с Польшей), что связано с высокой себестоимостью производства и значительной государственной поддержкой агропроизводителей в странах ЕС.
Цены на продукты в Украине на уровне Европы, а порой и превосходят (инфографика)
По данным НБУ, в первой половине 2025 года продолжился тренд приближения украинских цен на продукты к уровню ЕС. После временного снижения стоимости продовольствия в евро эквиваленте в результате девальвации гривны в 2023—2024 годах, с начала этого года возобновилась тенденция роста.
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По информации Государственной службы статистики, средние цены на продукты питания и безалкогольные напитки в Украине в мае 2025 по сравнению с маем прошлого года выросли на 22,1%. Подорожали все продукты.
По данным статистического ведомства, за последний год среди продуктов больше всего подорожали яйца — на 86,0%.
Кроме того, овощи подорожали на 35,4%, подсолнечное масло — на 35,4%, фрукты — на 33,5%, сливочное масло — на 28,5%.
По материалам:
Finance.ua
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