Денежные переводы в Украину продолжают сокращаться — Finance.ua

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Денежные переводы в Украину продолжают сокращаться

Личные финансы
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Денежные переводы в Украину продолжают сокращаться
Денежные переводы в Украину продолжают сокращаться
В июне 2025 года в Украину поступило 0,7 млрд. долларов частных денежных переводов, на 6,5% меньше, чем в мае.
Об этом сообщают Українські Новини со ссылкой на данные Национального банка.
За первые шесть месяцев 2025 года общий объем частных денежных переводов составил 4,2 млрд. долларов. Это на 14% меньше, чем за аналогичный период 2024 года.
Основное уменьшение произошло за счет оплаты труда, которую украинцы получают за границей. Ее объемы снизились на 8,6%. В то же время другие частные переводы, прошедшие через официальные каналы, наоборот, выросли на 11%.

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В годовом измерении объемы переводов через официальные каналы в июне были на 2,1% больше, чем за аналогичный период 2024 года. В то же время, через неформальные каналы украинцы перевели денег на 17,3% меньше, чем в июне прошлого года.
За весь 2024 год украинцы перечислили домой 9,6 млрд долларов, что на 15,2% меньше, чем в 2023-м.
Напомним, что с 1 июня в Украине действуют новые лимиты на переводы с карт. Для клиентов «среднего» и «низкого риска» — это 100 тыс. грн.
По материалам:
Українські Новини
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