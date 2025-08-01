Денежные переводы в Украину продолжают сокращаться — Finance.ua

Денежные переводы в Украину продолжают сокращаться Сегодня 19:28 — Личные финансы

Денежные переводы в Украину продолжают сокращаться

В июне 2025 года в Украину поступило 0,7 млрд. долларов частных денежных переводов, на 6,5% меньше, чем в мае.

Об этом сообщают Українські Новини со ссылкой на данные Национального банка.

За первые шесть месяцев 2025 года общий объем частных денежных переводов составил 4,2 млрд. долларов. Это на 14% меньше, чем за аналогичный период 2024 года.

Основное уменьшение произошло за счет оплаты труда, которую украинцы получают за границей. Ее объемы снизились на 8,6%. В то же время другие частные переводы, прошедшие через официальные каналы, наоборот, выросли на 11%.

В годовом измерении объемы переводов через официальные каналы в июне были на 2,1% больше, чем за аналогичный период 2024 года. В то же время, через неформальные каналы украинцы перевели денег на 17,3% меньше, чем в июне прошлого года.

За весь 2024 год украинцы перечислили домой 9,6 млрд долларов, что на 15,2% меньше, чем в 2023-м.

Напомним, что с 1 июня в Украине действуют новые лимиты на переводы с карт. Для клиентов «среднего» и «низкого риска» — это 100 тыс. грн.

Українські Новини По материалам:

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