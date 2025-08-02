ТОП-советы: как «поймать» билеты на поезд Укрзализныци — Finance.ua

ТОП-советы: как «поймать» билеты на поезд Укрзализныци Сегодня 09:26 — Личные финансы

ТОП-советы: как «поймать» билеты на поезд Укрзализныци

В летний период купить билеты на поезд стало для украинцев своеобразным квестом. Как выловить нужные билеты — читайте ниже.

На большинство поездов купить билет «Укрзализныця» позволяет за 20 суток до того, как они отправятся.

Старт продаж — в 8 часов утра.

Исключения:

Проездные документы в Польшу появляются в продаже в 9 часов утра (есть возможность купить за 20 дней до старта).

утра (есть возможность купить за 20 дней до старта). Билеты в Молдову можно приобрести за 30 суток до выезда (начинают продавать в 8 часов).

Если по датам уже пришло время старта продаж, но проездных документов так и нет, — такое может происходить, если Укрзализныця корректирует графики движения поездов.

Польша — несколько минут на покупку

На поезд в Варшаву билеты раскупают в считаные минуты после того, как появляются свободные места.

Чуть дольше есть в наличии билеты в польский Хелм.

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ТОП советы

Чтобы успеть купить, начните за ним «охотиться» четко в первый же день старта продаж в 9 часов утра.

Перед началом напечатайте на украинском языке имена и фамилии пассажиров, чтобы вы могли быстро вставить их в строку при оформлении покупки.

При покупке проездных документов на поезда международного сообщения можно вносить свое имя и фамилию и латиницей так, как они написаны в загранпаспорте. Но можете и не заморачиваться — транслитерация будет произведена автоматически.

Пока еще не началась продажа проездных документов, в приложении УЗ можно включить опцию «Отслеживать свободные места» на конкретный поезд.

усилении контроля документов при посадке пассажиров в поезда. Это решение принято после ряда обращений по поводу ненадлежащей проверки поездными бригадами соответствия имен в билетах и паспортах пассажиров. Напомним, «Укрзализныця» объявила обдокументов при посадке пассажиров в поезда. Это решение принято после ряда обращений по поводу ненадлежащей проверки поездными бригадами соответствия имен в билетах и паспортах пассажиров.

«Укрзализныця» уже активно использует инструменты контроля, действующие более двух лет:

Для покупки билетов на популярные международные рейсы необходима верификация через «Дію» .

. Сотни пассажиров, пытавшихся воспользоваться билетами на чужое имя, не были допущены к поездам .

. Платформа OLX блокирует мошенников, пытающихся перепродавать билеты. «Укрзализныця» призывает сообщать о таких объявлениях.

Что изменилось с 1 августа

«Укрзализныця» с 1 августа в тестовом режиме вводит верификацию через «Дія.Підпис» для ряда популярных поездов.

«Продолжаем использовать все способы, чтобы уменьшить количество возможных злоупотреблений при покупке железнодорожных билетов. Следовательно, с 1 августа, чтобы купить или вернуть билеты на определенные внутренние поезда, пассажиры должны верифицировать личность через «Дія.Підпис», — говорят в УЗ.

Каких рейсов это касается

На первом этапе внедрения изменений верификация требуется на рейсы:

№ 105/106 Одесса — Киев;

№ 91/92 Львов — Киев;

№ 29/30 Киев — Ужгород;

№ 12 Львов — Одесса;

№ 27/28 Киев — Чоп.

Отмечается, что приобретение билетов на эти рейсы через кассы будет недоступно.

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