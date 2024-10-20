Португалия планирует ввести гуманитарные визы — Finance.ua

Португалия планирует ввести гуманитарные визы
Парламент Португалии одобрил законопроект о создании гуманитарной визы.
Об этом сообщает Correio da Manhã.
Как это будет работать
Сообщается, что документ позволит людям, преследуемым на родине, получить специальную визу в Португалию, чтобы, приехав, попросить в ней политическое убежище.
Теперь это можно сделать по туристической визе, которую нужно получать в стране гражданства или в другой — при наличии вида на жительство.
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Процедура выдачи гуманитарных виз теперь будет разработана в парламентском комитете по конституционным вопросам.
Партия «Либеральная инициатива», подготовившая законопроект, хочет добиться, чтобы гуманитарную визу можно было получать в португальском посольстве в любой стране, а не ехать на родину «со всеми вытекающими из этого последствиями рисками».
На визу, в частности, смогут рассчитывать россияне, преследуемые по «политическим мотивам», отмечают португальские депутаты.
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