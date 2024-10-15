В Португалии планируют снизить налоги для людей в возрасте до 35 лет — Finance.ua

В Португалии планируют снизить налоги для людей в возрасте до 35 лет Сегодня 09:30 — Личные финансы

В Португалии планируют снизить налоги для людей в возрасте до 35 лет

В Португалии планируют снизить налоги для людей до 35 лет, чтобы отговорить их от эмиграции, а также поощрить иностранцев.

Об этом пишет Euronews.

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Отмечается, что правительство предложило налоговые льготы для молодежи в новом бюджете на 2025 год, чтобы поощрить молодых португальцев не покидать страну. Новая политика также касается иностранцев, поскольку правительство стремится привлечь молодежь к переезду в Португалию.

Согласно инициативе лица в возрасте до 35 лет не будут платить налог с дохода до 28 000 евро в первый год. Тогда налоговое бремя будет постепенно расти в течение десяти лет. В последующие годы они будут освобождены от 75%, затем 50% и затем 25% налогов, постепенно снижая налоговые льготы в течение следующих 9 лет.

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Министр финансов Хоаким Миранда Сарменто заявил, что налоговые льготы являются основным инструментом для удержания молодежи в стране. По оценкам FT, от 350 000 до 400 000 человек смогут воспользоваться налоговыми льготами.

Ожидается, что налоговые льготы для молодежи будут стоить около 650 миллионов евро или около 0,2% ВВП.

В июне вступило в силу освобождение от уплаты налога на недвижимое имущество и гербового сбора на покупку основного жилья молодыми людьми до 35 лет.

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Напомним, средняя зарплата и финансовое вознаграждение в Украине существенно отличается от Европы. В таких странах как Португалия, Италия, Австрия, Великобритания, Испания и Исландия, средняя зарплата составляет от 2 тыс. до 3,5 тыс. евро в месяц.

Как показал последний отчет Европейского управления труда, Португалия сталкивается с нехваткой рабочей силы. Там говорится, что не хватает рабочей силы в 31 профессии.

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