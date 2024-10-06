В Португалии планируют внедрить новую систему депортации нелегальных мигрантов — Finance.ua

В Португалии планируют внедрить новую систему депортации нелегальных мигрантов Сегодня 22:13 — Мир

В Португалии планируют внедрить новую систему депортации нелегальных мигрантов, Фото: depositphotos

Правительство Португалии хочет ввести новую систему возвращения и выдворения мигрантов, находящихся в стране без разрешения, а также создаст Национальное подразделение по вопросам иностранцев и границ в составе полиции.

Об этом сообщает Euractiv.

Что планируют ввести

«У нас был пробел в возвращении, высылке нелегальных граждан, в проверках и многих задачах по контролю за въездом. Мы обещали и сегодня реализуем создание Национального подразделения по вопросам иностранцев и границ в составе SEF (Службы по делам иностранцев и иммиграции — ред.)», — сказал министр правительства Антониу Лейтау Амару на пресс-конференции по итогам заседания правительства.

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Амару подчеркнул, что новое полицейское подразделение будет отвечать за контроль воздушной границы, иммиграционный контроль, репатриацию нелегальных мигрантов, которая, по словам министра, «не работает».

Новые меры по возвращению и выдворению нелегальных мигрантов являются частью законопроекта о пограничном контроле, который правительство одобрило в четверг, теперь его направят в парламент.

Правительство Португалии объявило о создании нового полицейского подразделения в июне, когда опубликовало План действий в области миграции.

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После ликвидации службы SEF 29 октября прошлого года полиция создала подразделение по безопасности аэропортов и пограничного контроля, которое контролирует въезжающих и выезжающих из страны воздушным транспортом, а также обеспечивает безопасность в аэропортах.

Укрінформ По материалам:

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