В Португалии планируют внедрить новую систему депортации нелегальных мигрантов — Finance.ua
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В Португалии планируют внедрить новую систему депортации нелегальных мигрантов

Мир
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В Португалии планируют внедрить новую систему депортации нелегальных мигрантов
В Португалии планируют внедрить новую систему депортации нелегальных мигрантов, Фото: depositphotos
Правительство Португалии хочет ввести новую систему возвращения и выдворения мигрантов, находящихся в стране без разрешения, а также создаст Национальное подразделение по вопросам иностранцев и границ в составе полиции.
Об этом сообщает Euractiv.

Что планируют ввести

«У нас был пробел в возвращении, высылке нелегальных граждан, в проверках и многих задачах по контролю за въездом. Мы обещали и сегодня реализуем создание Национального подразделения по вопросам иностранцев и границ в составе SEF (Службы по делам иностранцев и иммиграции — ред.)», — сказал министр правительства Антониу Лейтау Амару на пресс-конференции по итогам заседания правительства.
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Амару подчеркнул, что новое полицейское подразделение будет отвечать за контроль воздушной границы, иммиграционный контроль, репатриацию нелегальных мигрантов, которая, по словам министра, «не работает».
Новые меры по возвращению и выдворению нелегальных мигрантов являются частью законопроекта о пограничном контроле, который правительство одобрило в четверг, теперь его направят в парламент.
Правительство Португалии объявило о создании нового полицейского подразделения в июне, когда опубликовало План действий в области миграции.
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После ликвидации службы SEF 29 октября прошлого года полиция создала подразделение по безопасности аэропортов и пограничного контроля, которое контролирует въезжающих и выезжающих из страны воздушным транспортом, а также обеспечивает безопасность в аэропортах.
По материалам:
Укрінформ
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