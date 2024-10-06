В Португалии планируют внедрить новую систему депортации нелегальных мигрантов — Finance.ua

В Португалии планируют внедрить новую систему депортации нелегальных мигрантов
Правительство Португалии хочет ввести новую систему возвращения и выдворения мигрантов, находящихся в стране без разрешения, а также создаст Национальное подразделение по вопросам иностранцев и границ в составе полиции.
Об этом сообщает Euractiv.
Что планируют ввести
«У нас был пробел в возвращении, высылке нелегальных граждан, в проверках и многих задачах по контролю за въездом. Мы обещали и сегодня реализуем создание Национального подразделения по вопросам иностранцев и границ в составе SEF (Службы по делам иностранцев и иммиграции — ред.)», — сказал министр правительства Антониу Лейтау Амару на пресс-конференции по итогам заседания правительства.
Амару подчеркнул, что новое полицейское подразделение будет отвечать за контроль воздушной границы, иммиграционный контроль, репатриацию нелегальных мигрантов, которая, по словам министра, «не работает».
Новые меры по возвращению и выдворению нелегальных мигрантов являются частью законопроекта о пограничном контроле, который правительство одобрило в четверг, теперь его направят в парламент.
Правительство Португалии объявило о создании нового полицейского подразделения в июне, когда опубликовало План действий в области миграции.
После ликвидации службы SEF 29 октября прошлого года полиция создала подразделение по безопасности аэропортов и пограничного контроля, которое контролирует въезжающих и выезжающих из страны воздушным транспортом, а также обеспечивает безопасность в аэропортах.
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