Сколько стоит жить в Португалии: самые востребованные профессии — Finance.ua

Сколько стоит жить в Португалии: самые востребованные профессии Сегодня 21:33 — Личные финансы

Как показал последний отчет Европейского управления труда, Португалия сталкивается с нехваткой рабочей силы. Там говорится, что не хватает рабочей силы в 31 профессии.

Об этом пишет Schengen. News

Больше всего пострадали сектора питания, производства, сельского хозяйства, здравоохранения и информационных технологий.

Португалия борется не только с нехваткой рабочей силы, но и с увеличением доли пожилых людей. Статистика Евростата показывает, что Португалия имеет один из самых высоких процентов пожилых людей среди стран ЕС.

В частности, доля людей старше 65 лет в Португалии выросла с 23,7 процента в 2022 году до 24 процентов в 2023 году.

Кого не хватает

Согласно отчету EURES о дефиците и избытке за 2023 год, вот некоторые профессии, которые сталкиваются с нехваткой работников:

Рабочие сада и огорода.

Рабочие фермы.

Водители грузовиков.

Операторы швейных машин.

Электрослесари и слесари.

Слесари и ремонтники сельскохозяйственных и промышленных машин.

Наладчики и операторы металлообрабатывающих станков.

Сварщики и резчики.

Сантехники и трубники.

Каменщики и смежные работники.

Надомные работники личного ухода.

Бармены.

Официанты.

Повара и помощники на кухне.

Администраторы отеля.

Программисты приложений.

Разработчики программного обеспечения.

Профессиональные медсестры.

Врачи общего профиля/специалисты.

Инженеры-электрики.

Миграция снизит уровень безработицы в Португалии

В 2023 году уровень безработицы в Португалии составил 6,5 процента, что на 0,3 процента больше, чем в прошлом году. Однако, согласно анализу Генерального директората по экономическим и финансовым вопросам Комиссии ЕС, ожидается, что этот показатель снизится.

Как отмечается далее, в начале 2024 года количество населения трудоспособного возраста выросло в результате положительных миграционных потоков.

Ожидается, что в ближайшие месяцы уровень безработицы несколько снизится, поскольку создание новых рабочих мест будет постепенно поглощать увеличение предложения рабочей силы. По итогам года безработица прогнозируется на уровне 6,5% в 2024 году и 6,4% в 2025 году.

Правила, которые должны знать иностранцы, прежде чем подавать заявку на рабочую визу в Португалии

Гражданам стран ЕС/ЕВС и Швейцарии не требуется виза для работы в Португалии. Однако, если они планируют жить в стране более трех месяцев, им нужен вид на жительство.

Между тем гражданам других стран нужна рабочая виза, если они намерены работать в Португалии. Процесс подачи заявки должен быть завершен работодателем через португальские органы труда.

Перед тем как подать заявку, работодатель должен подтвердить, что вакансия была размещена не менее одного месяца назад, чтобы португальские работники могли подать заявку. Это гарантирует, что соответствующие органы могут выяснить, имел ли гражданин Португалии или ЕС возможность занять этот пост в течение этого периода.

Сколько стоит жить в Португалии

Лица, которые намерены жить и работать в Португалии, могут сначала проверить расходы на проживание в этой стране.

Португалия занимает 29-е место в Европе и 60-е место в мире по индексу стоимости жизни за 2024 год от Numbeo.

Ориентировочные месячные расходы одинокого человека без учета арендной платы составляют примерно 670 евро.

Жилье

Кроме того, аренда однокомнатной квартиры в центре города стоит примерно 960 евро в месяц. Те, кто намерен сэкономить дополнительные деньги, могут рассмотреть возможность проживания вне центра города, где квартира такого же размера стоит примерно 730 евро в месяц.

Транспорт

При этом билет на местный транспорт в одну сторону стоит около 2 евро, а проездной на месяц — 40 евро.

Если проживать с семьей, расходы могут быть выше, в зависимости от количества членов семьи и расположения квартиры.

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