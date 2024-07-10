Португалия пообещала выделить Украине по €220 миллионов помощи в течение двух лет — Finance.ua

Португалия пообещала выделить Украине по €220 миллионов помощи в течение двух лет Сегодня 16:39

Португалия пообещала выделить Украине по €220 миллионов помощи в течение двух лет

Помощь Украине от Португалии достигнет в 2024 году 220 млн евро, столько же Лиссабон намерен предоставить и в 2025 году.

Об этом заявил глава правительства Португалии Луис Монтенегро, сообщает JN

«Португальская помощь Украине в этом году достигнет более 220 миллионов евро, а в 2025 году она будет предоставлена ​​в таком же объеме», — говорится в сообщении.

Монтенегро также добавил, что Португалия намерена достичь 2% бюджетных расходов на оборону, что будет достигнуто годом ранее, чем ожидалось, в 2029 году.

«Эта международная коалиция также рассматривает возможность внесения большого финансового вклада в военную, гуманитарную, политическую и экономическую поддержку Украины», — отметил премьер-министр.

Как сообщалось ранее, в Лиссабоне президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Португалии Луиш Монтенегру подписали двустороннее Соглашение о сотрудничестве в области безопасности.

Укрінформ По материалам:

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