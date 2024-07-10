Португалия пообещала выделить Украине по €220 миллионов помощи в течение двух лет — Finance.ua
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Португалия пообещала выделить Украине по €220 миллионов помощи в течение двух лет

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Португалия пообещала выделить Украине по €220 миллионов помощи в течение двух лет
Португалия пообещала выделить Украине по €220 миллионов помощи в течение двух лет
Помощь Украине от Португалии достигнет в 2024 году 220 млн евро, столько же Лиссабон намерен предоставить и в 2025 году.
Об этом заявил глава правительства Португалии Луис Монтенегро, сообщает JN.
«Португальская помощь Украине в этом году достигнет более 220 миллионов евро, а в 2025 году она будет предоставлена ​​в таком же объеме», — говорится в сообщении.
Монтенегро также добавил, что Португалия намерена достичь 2% бюджетных расходов на оборону, что будет достигнуто годом ранее, чем ожидалось, в 2029 году.
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«Эта международная коалиция также рассматривает возможность внесения большого финансового вклада в военную, гуманитарную, политическую и экономическую поддержку Украины», — отметил премьер-министр.
Как сообщалось ранее, в Лиссабоне президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Португалии Луиш Монтенегру подписали двустороннее Соглашение о сотрудничестве в области безопасности.
По материалам:
Укрінформ
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