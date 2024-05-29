Украина и Португалия подписали соглашение о безопасности. Киеву в этом году передадут €126 млн на оборону — Finance.ua
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Украина и Португалия подписали соглашение о безопасности. Киеву в этом году передадут €126 млн на оборону

Казна и Политика
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Украина и Португалия подписали соглашение о безопасности. Киеву в этом году передадут €126 млн на оборону
Украина и Португалия подписали соглашение о безопасности. Киеву в этом году передадут €126 млн на оборону
Украина и Португалия заключили двустороннее соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности. В частности, договоренности предусматривают помощь украинскому войску на этот год.
Об этом сообщил Офис президента.
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Согласно документу, в 2024 году Португалия обязалась предоставить Украине минимум 126 миллионов евро военной поддержки, включая материальные и финансовые взносы. Отмечается, что в этом году Лиссабон уже выделил 100 млн евро на чешскую инициативу по закупке боеприпасов в поддержку Украины.
Кроме того, соглашение подтверждает участие Португалии в коалиции F-16, международной коалиции возможностей морской безопасности, а также в программе закупки боеприпасов крупного калибра, усилиях по разминированию и укреплению морской безопасности.
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Соглашения предусматривают сотрудничество двух стран в области оборонной промышленности, разведке, борьбе с организованной преступностью и пропагандой, а также противодействия химическим, биологическим, радиологическим и ядерным рискам.
Также в соглашении Португалия подтвердила поддержку вступления Украины в ЕС и НАТО.
По материалам:
hromadske
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